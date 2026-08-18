फिर नहीं चल पाएगा गठबंधन, भाजपा के साथी दल ने दे दी खुली चेतावनी; किस बात पर मनभेद?
त्रिपुरा में भाजपा का गठबंधन संकट में आता नजर आ रहा है। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) के ग्राम परिषद चुनाव नजदीक आने के साथ ही टिपरा मोथा भाजपा पर लगातार दबाव बना रही है।
त्रिपुरा में भाजपा का गठबंधन संकट में आता नजर आ रहा है। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) के ग्राम परिषद चुनाव नजदीक आने के साथ ही टिपरा मोथा भाजपा पर लगातार दबाव बना रही है। टिपरा मोथा पार्टी के मुखिया प्रद्योत विक्रम माणिक्य देववर्मा ने इसको लेकर संकेत दिया है। उन्होंने कहाकि उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन करने को लेकिर फिर से विचार कर सकती है। उनके मुताबिक अगर केंद्र और राज्य सरकार 2 मार्च, 2024 को हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तें लागू नहीं करते हैं, तो उनकी पार्टी त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में आगामी गांव समिति चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन से पीछे हट सकती है।
टीएमपी प्रमुख ने क्या कहा
देववर्मा ने कहाकि अगर समझौता लागू नहीं किया गया और त्रिपुरा के आदिवासियों को वादे के अनुसार संवैधानिक अधिकार नहीं दिए गए, तो उन्हें अपना अलग रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने यह टिप्पणी सोमवार को टीएमपी नेताओं की एक बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए की। गौरतलब है कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) में आगामी गांव समिति चुनावों के लिए संयुक्त रणनीति पर भाजपा और टीएमपी नेताओं की नई दिल्ली में हुई बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका।
भाजपा पर गंभीर न होने के आरोप
देववर्मा ने कहाकि मैं इसको लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हूं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहाकि अगर भाजपा के लोग गंभीर हैं, तो उन्हें समझौते को लागू करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहाकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बहुत सम्मान है। लेकिन अगर समझौता लागू नहीं हो पाता है तो उनकी पार्टी को अपना अगला कदम तय करना पड़ेगा। बता दें कि हाल ही में नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और नॉर्थ ईस्ट के समन्वयक संबित पात्रा के साथ मीटिंग की थीं।
क्या है त्रिपुरा मोथा की स्थिति
देववर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरा मोथा मार्च 2024 से भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में पार्टनर रही है। यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री शाह की उपस्थिति में हुआ था। इसमें दो टीएमपी विधायक, अनीमेश देववर्मा और वृषकेतु देवबर्मा, मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। टीटीएएडीसी के तहत 587 गांव समितियों के चुनाव इस साल बाद में होने हैं। 12 अप्रैल को हुए टीटीएएडीसी चुनावों में, टीएमपी ने 28 निर्वाचित सीटों में से 24 जीतीं, जबकि भाजपा केवल चार सीटों पर सिमट गई।
भाजपा नेताओं ने क्या कहा
उधर भाजपा के आदिवासी नेताओं ने टिपरा मोथा पर दोहरी रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक तरफ तो वे राजनीतिक तरीकों से समझौते को लागू करने पर ज़ोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ आदिवासी इलाकों में विरोध प्रदर्शन भड़का रहे हैं-जिसमें आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व उग्रवादियों से जुड़े समूहों के समर्थन से किए जाने वाले सड़क जाम भी शामिल हैं। खराब मौसम के बावजूद, इन समूहों ने बारामुरा पहाड़ियों जैसे इलाकों में सड़कें जाम कर दी हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और राज्य के अधिकारियों पर दबाव बढ़ रहा है।
भाजपा के जनजातीय नेताओं का दावा है कि ऐसी गतिविधियों में पूर्व उग्रवादियों की भागीदारी एक सोची-समझी रणनीति है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर समझौते से जुड़ी मांगों पर कार्रवाई के लिए मजबूर करना है। उनका कहना है कि इसका अप्रत्यक्ष असर भाजपा के गैर-जनजातीय मतदाता आधार पर भी पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।