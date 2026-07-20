त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ का शव पुलिस हेडक्वार्टर में मिला, सुसाइड की आशंका!

घटना की जानकारी मिलते ही उन्हें आनन-फानन में अगरतला के जीबी पंत (GBP) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

त्रिपुरा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी अनुराग धनकर की लाश मिली है। बड़ी बात यह है कि डीजीपी अगरतला में पुलिस हेडक्वार्टर में में मृत पाए गए। फिलहाल इस मामले पर अभी और भी ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

घटना की जानकारी मिलते ही उन्हें आनन-फानन में अगरतला के जीबी पंत (GBP) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 1994 बैच के इस वरिष्ठ IPS अधिकारी की अचानक मौत से पूरे राज्य में शोक और सनसनी की लहर दौड़ गई है।

मामले की जांच शुरू हई इस दुखद घटना की खबर फैलते ही राज्य प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा तुरंत पुलिस मुख्यालय पहुंचे।

मुख्य सचिव जे.के. सिन्हा सहित गृह विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल जीबी अस्पताल पहुंचे।

पुलिस मुख्यालय के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और घटना के तुरंत बाद जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

क्या सर्विस गन से खुद को मारी गोली? शुरुआती अपुष्ट खबरों और सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि उन्होंने अपनी सर्विस गन से खुद को गोली मारी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है, उन्होंने फांसी लगाई और ऑफिस रूम से अटैच बाथरूम में उनका शव मिला।

हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पोस्टमार्टम के बाद ही इस मौत का सही कारण सामने आएगा।





DGP अनुराग धनखड़ मई 2025 से त्रिपुरा के पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने तीन दशक के लंबे करियर में सीबीआई, बीएसएफ और कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UN Mission) जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी थीं।

इतने शीर्ष पद पर बैठे एक अनुभवी अधिकारी ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की तह तक जाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक हाई लेवल जांच शुरू करने जा रही है, जिसके बाद ही परिस्थितियों का सही खुलासा हो सकेगा।

कौन थे IPS अनुराग धनखड़? धनखड़ 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने त्रिपुरा पुलिस में तीन दशकों से अधिक समय तक सेवा की। उन्होंने मई 2025 में त्रिपुरा पुलिस प्रमुख का पदभार संभाला। धनखड़ इससे पहले राज्य के खुफिया उप महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके थे। वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे।

उन्होंने सीबीआई, बीएसएफ, सीआईएसएफ और कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा में भी अपनी सेवाएं दी थीं। सीबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान, धनखड़ ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की जांच का नेतृत्व किया था।

धनखड़ ने सीबीआई में एसपी, डीआईजी, ज्वाइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने CISF में आईजी (पर्सनल) के रूप में भी सेवाएं दीं।