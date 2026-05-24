चुनाव हारने के बाद TMC को एक और झटका, पार्टी मुख्यालय खाली करने का नोटिस

कोलकाता के एपी कैनाल साउथ रोड स्थित उक्त इमारत के मालिक मनोतोस साहा उर्फ मोंटू ने पार्टी नेतृत्व को नोटिस भेजकर तृणमूल भवन खाली करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दो महीने के भीतर तृणमूल कार्यालय खाली करना होगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार और सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की परेशानियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। अब पार्टी के अस्थायी मुख्यालय तृणमूल भवन को लेकर भी नई मुश्किल खड़ी हो गई है। कोलकाता के ईएम बाइपास के पास स्थित बहुमंजिला इमारत के मालिक ने पार्टी को 2 महीने के भीतर कार्यालय खाली करने का नोटिस भेज दिया है।

एपी कैनाल साउथ रोड स्थित इस मकान के मालिक मनोतोस साहा उर्फ मोंटू साहा ने तृणमूल नेतृत्व को कहा है कि तय समय सीमा के अंदर कार्यालय खाली कर दिया जाए। दरअसल, वर्ष 2022 में पार्टी ने तपसिया स्थित अपने पुराने और स्थायी मुख्यालय के पुनर्निर्माण के कारण अस्थायी रूप से इस इमारत को किराये पर लिया था। शुरुआत में दो साल का समझौता हुआ था, जिसे बाद में आगे बढ़ाया गया।

मकान पर हमले की आशंका अब किराये की अवधि समाप्त होने के बाद भवन मालिक ने अपनी संपत्ति वापस लेने का फैसला किया है। मोंटू साहा का कहना है कि 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से उनके भवन पर हमले की आशंका बनी हुई थी। उनका दावा है कि वह अपनी संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी से कार्यालय खाली करने को कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि तृणमूल नेतृत्व ने मौखिक रूप से दो महीने के भीतर भवन खाली करने का भरोसा दिया है और सभी बकाया किराया चुका दिया गया है।

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी ने भवन किराये पर लिया था। अगर मालिक अब उसे वापस चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है। सूत्रों के मुताबिक, तपसिया रोड स्थित तृणमूल कांग्रेस के पुराने मुख्यालय का मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पार्टी जल्द ही अपने पुराने कार्यालय में लौट सकती है।