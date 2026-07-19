धर्मांतरण करने वाले आदिवासी हो सकते हैं आरक्षण से बाहर, महाराष्ट्र में हलचल तेज
इस समिति में मंत्री अशोक उइके के अलावा आदिवासी विकास राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल और एसटी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई विधायक शामिल हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक 27 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो इस बात की समीक्षा करेगी कि क्या अनुसूचित जनजाति (ST) के उन सदस्यों को आरक्षण और अन्य सरकारी लाभ मिलते रहने चाहिए, जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठन और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक धड़ा लंबे समय से उठाता रहा है।
राज्य के आदिवासी विकास विभाग द्वारा 16 जुलाई को जारी एक आदेश के अनुसार, इस समिति की अध्यक्षता आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके करेंगे। यह समिति धार्मिक धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और कल्याणकारी लाभों से जुड़ी संवैधानिक और कानूनी स्थिति की गहन जांच करेगी। साथ ही समिति केंद्र सरकार और अन्य राज्यों द्वारा इस संबंध में अपनाए गए तौर-तरीकों का अध्ययन करेगी और महाराष्ट्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। हालांकि, सरकार द्वारा जारी इस आदेश में समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए किसी अंतिम समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।
SC से बिल्कुल अलग है ST का मामला
कानूनी रूप से यह मामला अनुसूचित जातियों (SC) के मामले से बिल्कुल अलग है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950 के तहत दलितों (SC) के लिए आरक्षण की व्यवस्था सीधे तौर पर धर्म से जुड़ी हुई है। जिसमें केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही शामिल किया गया है। इसके विपरीत, अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए ऐसी कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, कोई भी आदिवासी चाहे किसी भी धर्म को मानता हो या उसका पालन करता हो उसकी अनुसूचित जनजाति की पहचान बरकरार रहती है और उसे आरक्षण का लाभ मिलता रहता है।
संघ परिवार और बीजेपी का रुख
आदिवासी समुदायों के बीच काम करने वाले संघ परिवार के संगठनों के लिए यह एक प्रमुख एजेंडा रहा है। इसी साल मई में आरएसएस समर्थित वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में मांग की गई थी कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को एसटी की सूची से बाहर किया जाए। मंच का तर्क है कि जो लोग धर्मांतरण के बाद अपनी पारंपरिक आदिवासी आस्था, रीति-रिवाजों और संस्कृति को छोड़ देते हैं वे एसटी लाभों के हकदार नहीं रह जाते।
इस मांग को तब और बल मिला जब मई में नई दिल्ली में एक बड़े आदिवासी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। वहां ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई थी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का भी मानना है कि बाबासाहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की मूल भावना के तहत जो व्यक्ति जिस समुदाय का है लाभ उसी को मिलना चाहिए न कि धर्मांतरण करने वालों को।
महाराष्ट्र में जनसंख्या के समीकरण
यह सवाल महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी कुल जनसंख्या का 9.35% है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में आदिवासियों की आबादी 2001 के 85.77 लाख से बढ़कर 1.05 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हैं। कुल एसटी आबादी का 97.2% हिस्सा हिंदू धर्म को मानता है। जनगणना में 1.13 लाख मुस्लिम आदिवासी, 20,000 से अधिक ईसाई आदिवासी और लगभग 21,000 बौद्ध आदिवासी दर्ज किए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम एसटी आबादी में 49.1% और बौद्ध एसटी आबादी में 114.8% की वृद्धि देखी गई, जबकि ईसाई एसटी आबादी में 34.8% की गिरावट दर्ज की गई।
विपक्ष का विरोध
इस समिति में मंत्री अशोक उइके के अलावा आदिवासी विकास राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल और एसटी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई विधायक शामिल हैं। पुणे के आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (TRTI) के आयुक्त को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। सरकार का यह फैसला विधानसभा के 2025 के मानसून सत्र के दौरान दिए गए उस आश्वासन के बाद आया है, जब बीजेपी विधायकों ने नंदुरबार जिले में आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने इस कदम की तीखी आलोचना की है।
नेशनल फोरम फॉर ट्राइबल राइट्स के राज्य समिति सदस्य और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता डॉ. संजय दाभाड़े ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए कहा, "यह पूरा मुद्दा अतार्किक है और पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। संविधान में धर्म को एसटी दर्जे का पैमाना नहीं बनाया गया है। सरकारें भी जानती हैं कि बिना संवैधानिक संशोधन के इसे लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी इस तरह के प्रयास केवल ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा हैं।"
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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