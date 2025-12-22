बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से कम ना समझें, शेख हसीना के समर्थन में बोले कांग्रेस विधायक

संक्षेप: करीमगंज से कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भी अब पाकिस्तान जैसा रवैया अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों का गढ़ बन गई है। उन्होंने शेख हसीना का समर्थन किया।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान के बाद कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने कहा है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के साथ मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान वाला रवैया ही अपनाना चाहिए। करीमगंज से कांग्रेस विधायक पुरकायस्थ ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से वह बहुत व्यथित हैं। वहीं हाल ही में दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है।

उन्होंने शेख हसीना के हालिया बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लदेश कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा की चपेटमें है और मोहम्मद यूनुस उन ताकतों को बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन हालात पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश की सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ में है और यह भारत के लिए भी खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि था कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। जेल से आतंकियों को रिहा किया जा रहा है और आंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े खतरनाक लोगों को शासन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि यूनुस कोई राजनेता नहीं हैं और उन्हें प्रशासन का अनुभव भी नहीं है। मेरा यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश का इस्तेमाल दुनिया में कट्टरपंथी ताकतों की जोर आजमाइश के लिए होने लगे।