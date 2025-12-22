Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newstreatbangladesh as pakistan said congress mla after sheikh hasina statement
बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से कम ना समझें, शेख हसीना के समर्थन में बोले कांग्रेस विधायक

बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से कम ना समझें, शेख हसीना के समर्थन में बोले कांग्रेस विधायक

संक्षेप:

करीमगंज से कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भी अब पाकिस्तान जैसा रवैया अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों का गढ़ बन गई है। उन्होंने शेख हसीना का समर्थन किया। 

Dec 22, 2025 02:20 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान के बाद कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने कहा है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के साथ मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान वाला रवैया ही अपनाना चाहिए। करीमगंज से कांग्रेस विधायक पुरकायस्थ ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से वह बहुत व्यथित हैं। वहीं हाल ही में दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने शेख हसीना के हालिया बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लदेश कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा की चपेटमें है और मोहम्मद यूनुस उन ताकतों को बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन हालात पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश की सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ में है और यह भारत के लिए भी खतरनाक है।

उन्होंने कहा कि था कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। जेल से आतंकियों को रिहा किया जा रहा है और आंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े खतरनाक लोगों को शासन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि यूनुस कोई राजनेता नहीं हैं और उन्हें प्रशासन का अनुभव भी नहीं है। मेरा यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश का इस्तेमाल दुनिया में कट्टरपंथी ताकतों की जोर आजमाइश के लिए होने लगे।

हसीना ने कह कि एशिया के देशों को बांग्लादेश की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और स्थिरता व शांति के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। हसीना ने कहा, यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी है। बांग्लादेश में पंथ निरपेक्ष व्यवहार ही लोकतंत्र की ताकत थी। हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश के नेता जिस तरहसे भारत के चिकन नेक को लेकर बयान दे रहे हैं, यह बेहद खतरनाक है। हसीना ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि एक दिन बांग्लादेश में स्वस्थ लोकतंत्र की वापसी होगी और भारत के साथ संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Pakistan News Bangladesh Protest Bangladesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।