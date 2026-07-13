बंगाल की खाड़ी में डूबा ट्रॉलर, 9 मछुआरों की मौत; पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बक्खाली तट के पास बंगाल की खाड़ी में एक मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर डूब गया। इस हादसे में 9 मछुआरों की मौत हो गई है। पीएम ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की है।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बक्खाली तट के निकट बंगाल की खाड़ी में एक ट्रॉलर के डूबने से नौ मछुआरों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। लापता छह मछुआरों की तलाश के लिए बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है।
2 जुलाई को 15 मछुआरे गए थे मछली पकड़ने
जानकारी के अनुसार, खराब मौसम के कारण 'मां काली' नामक ट्रॉलर पलट गया, जिससे सवार मछुआरे समुद्र में गिर पड़े। हादसे के सटीक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही लग सकेगा। बताया जा रहा है कि ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्वी मिदनापुर के दीघा स्थित शंखपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ मछली पकड़ने निकला था। 5 जुलाई के बाद नाव से संपर्क टूट गया। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल, पुलिस, वन विभाग और स्थानीय मछुआरों की संयुक्त टीम ने व्यापक खोज अभियान शुरू किया।
अब तक मिले 9 शव
आठ दिन की लगातार तलाश के बाद रविवार को बक्खाली तट से करीब 35 किलोमीटर दूर 'बाघेर चर' क्षेत्र में डूबा ट्रॉलर मिला। गोबर्धनपुर पुलिस, वन विभाग और तटरक्षक बल की टीम ने पोत की पहचान की और उसे सितारामपुर तक खींच लाई। बचाव दलों ने पूरी रात ट्रॉलर के अंदर फंसे शवों को निकालने का काम किया। अब तक नौ शव बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए काकद्वीप उप-मंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है, क्योंकि मलबे के अंदर या आसपास और शव फंसे हो सकते हैं। वहीं, लापता छह मछुआरों की तलाश जारी है।
लापता मछुआरों की तलाश जारी
वहीं, ट्रॉलर के मिलने की सूचना मिलते ही मालिक और मछुआरों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय मछुआरा संगठनों के कई ट्रॉलरों ने क्षतिग्रस्त नाव को तट तक लाने में मदद की। सुंदरबन मामलों के राज्य मंत्री दीपांकर जाना ने घटनास्थल का दौरा कर बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह हृदयविदारक घटना है।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर हम मौके पर पहुंचे हैं। बचाव अभियान लगातार चल रहा है। हम शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। राज्य सरकार ने सभी लापता मछुआरों का पता लगने तक खोज अभियान जारी रखने का आदेश दिया है। पहचान पूरी होने के बाद प्रभावित परिवारों को हरसंभव प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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