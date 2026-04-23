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हवाई या सड़क मार्ग दोनों खतरनाक, न करें ईरान की यात्रा; MEA की नई एडवाइजरी

Apr 23, 2026 10:30 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने की सख्त सलाह जारी की है। साथ ही ईरान में मौजूद भारतीयों से निर्धारित भूमि सीमा मार्गों के माध्यम से तुरंत देश छोड़ने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि हवाई या सड़क मार्ग, दोनों खतरनाक है।

हवाई या सड़क मार्ग दोनों खतरनाक, न करें ईरान की यात्रा; MEA की नई एडवाइजरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है, इसके बावजूद इलाके में तनाव बना हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देश आमने-सामने हैं और बयानबाजी जारी है। अमेरिका-ईरान के दावे-प्रतिदावे के बीच विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को भारतीय नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने की सख्त सलाह जारी की है। साथ ही ईरान में मौजूद भारतीयों से निर्धारित भूमि सीमा मार्गों के माध्यम से तुरंत देश छोड़ने को कहा है। सरकार ने कहा कि यह चेतावनी उन खबरों के मद्देनजर जारी की गई है, जिनमें भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ानों के फिर से शुरू होने की बात कही जा रही है।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय नागरिकों को हवाई या सड़क मार्ग से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दोहराया कि क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध और परिचालन संबंधी अनिश्चितताओं के चलते ईरान आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी भी प्रभावित हैं। दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे दूतावास के समन्वय से निर्धारित भूमि सीमा मार्गों के जरिए ईरान छोड़ दें।

दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं। इन नंबरों पर संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं...

+989128109115

+989128109109

+989128109102

+989932179359

ईमेल: cons.tehran@mea.gov.in (mailto:cons.tehran@mea.gov.in)

गौरतलब है कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के सभी हवाई अड्डे बंद कर दिए गए थे। नागरिक उड्डयन संगठन ने हाल ही में घोषणा की थी कि हवाई क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। पहले पारगमन उड़ानें, फिर पूर्वी हवाई अड्डों पर परिचालन शुरू होगा। तेहरान के इमाम खुमैनी और मेहराबाद हवाई अड्डों के तीसरे चरण में खुलने की उम्मीद है, जबकि पश्चिमी हवाई अड्डे अंतिम चरण में शुरू होंगे। ईरान ने कहा था कि मशहद हवाई अड्डे से सोमवार से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी।

दूसरी ओर विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि फिलहाल स्थिति सामान्य नहीं हुई है, इसलिए भारतीय नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से फिलहाल बचना चाहिए, अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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