गद्दार, बेईमान और धोखेबाज; उद्धव की बैठक से गायब सांसदों पर उखड़ गए संजय राउत, फिर दी गाली
शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को संसद की महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहे बागी लोकसभा सांसदों पर तीखा हमला बोला और उन्हें गद्दार, बेईमान तथा धोखेबाज करार दिया।
शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहे अपने ही पार्टी के बागी लोकसभा सांसदों पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने अपशब्दों का भी प्रयोग किया, जो हम यहां नहीं लिख सकते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने उन्हें 'गद्दार', 'बेईमान' और 'धोखेबाज' जैसे शब्दों से नवाजा। दरअसल, पार्टी द्वारा सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य करने वाला सख्त तीन-पंक्ति व्हिप जारी करने के बावजूद केवल तीन सांसद ही बैठक में पहुंचे, जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) में फूट की अटकलें तेज हो गई हैं।
संसदीय बैठक समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने अनुपस्थित सांसदों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सांसद पार्टी के साथ घोर विश्वासघात कर रहे हैं और विद्रोह के रास्ते पर चलकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राउत का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने स्पष्ट रूप से इशारा किया कि ऐसे बागी तत्वों को अब पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी।
एक दिन पहले भी किया था तीखा हमला
यह घटना ठीक एक दिन बाद आई है, जब संजय राउत ने दलबदलुओं पर पहले ही तीखा हमला बोला था। उस दौरान उन्होंने विभिन्न टीवी चैनलों और पत्रकारों से खास अपील की थी कि उनके इस्तेमाल किए गए कड़े शब्दों को सेंसर न किया जाए। राउत ने कहा था कि काटो मत, प्रसारित करो। बाद में अपने शब्द चयन का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे शब्द आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं और उन्हें पूरी तरह पता है कि कब और कहां किस भाषा का प्रयोग करना उचित है।
दो-तिहाई बहुमत की ओर बढ़ते कदम?
शिवसेना (यूबीटी) में बढ़ती अंदरूनी अस्थिरता को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में जोरों पर चर्चा है कि पार्टी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में हैं। दो-तिहाई बहुमत (यानी कम से कम छह सांसद) हासिल करने के लिए यह संख्या पर्याप्त मानी जा रही है, जिससे पार्टी के आधिकारिक चिन्ह और नाम पर एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।
ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज
दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम को टऑपरेशन टाइगरट का नाम दिया जा रहा है। यह 2022 के उस बड़े विद्रोह की याद दिलाता है, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से ज्यादा विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई थी। अब लोकसभा सांसदों के स्तर पर इसी तरह की बगावत की आशंका जताई जा रही है।
शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी सभी सांसदों को बार-बार संदेश दे रही है कि वे एकजुट रहें, लेकिन कुछ सांसदों की चुप्पी और अनुपस्थिति पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई है। उद्धव ठाकरे गुट अब इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और आंतरिक बैठकें कर रहा है ताकि किसी बड़े दलबदल को रोका जा सके।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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