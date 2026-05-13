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बारामती में जिस जगह पर गिरा था अजित पवार का प्लेन, वहां फिर क्रैश हुआ विमान; पायलट की क्या हालत?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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बीते 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के पास हुए विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था और उसमें अजित पवार के साथ चार अन्य लोग सवार थे, जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई।

बारामती में जिस जगह पर गिरा था अजित पवार का प्लेन, वहां फिर क्रैश हुआ विमान; पायलट की क्या हालत?

महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में एक बार फिर विमान क्रैश होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह बारामती के गोजुबाबी गांव में एक दो-सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। कथित तौर यह हादसा वहीं हुआ है जहां बीते जनवरी महीने में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में अजित पवार की मौत हो गई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। स्थानीय रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि पायलट हादसे में सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग पर तैनात पायलट को सुबह करीब 8:40 बजे गोजुबावी गांव के पास विमान में खराबी महसूस हुई। इसके बाद जब वह विमान को रिहायशी इलाके से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब विमान का इंजन बंद हो गया।

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हालांकि पायलट को विमान से निकलने में कामयाबी मिली और इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोग और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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इसी गांव में अजित पवार का प्लेन हुआ था क्रैश

इससे पहले इसी गांव में हुए विमान हादसे में अजित पवार की मौत हो गई थी। 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के पास वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित बॉम्बार्डियर लेयरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह विमान मुंबई से बारामती जा रहा था और उसमें अजित पवार समेत चार अन्य लोग सवार थे, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

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कहां तक पहुंची जांच?

अजित पवार की मौत के करीब 4 महीने बाद बेंगलुरु में पुलिस ने 'जीरो एफआईआर' दर्ज की गई है। यह शिकायत उनके भतीजे रोहित पवार की शिकायत दर्ज की गई है। रोहित पवार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यह हादसा उनके चाचा को खत्म करने की एक बड़ी आपराधिक साजिश का नतीजा था। रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने इससे पहले 25 फरवरी को मरीन ड्राइव पुलिस थाना और 26 फरवरी को बारामती पुलिस थाने को शिकायत दी थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। रोहित पवार ने दावा किया कि सुरक्षा नियमों का व्यवस्थित तरीके से उल्लंघन किया गया और संचालन में घोर लापरवाही हुई, जिसके कारण यह घटना घटी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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