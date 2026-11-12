टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसला विमान, सोलापुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला

यह घटना तब हुई जब ट्रेनी पायलट विमान को टेक-ऑफ कराने की कोशिश कर रहा था, जिससे विमान रनवे से बाहर हो गया। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में विमान आगे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका अगला हिस्सा जमीन को छू रहा है।

महाराष्ट्र के सोलापुर एयरपोर्ट पर आज (गुरुवार, 12 नवंबर को) एक बड़ा हादसा टल गया, जब टेक-ऑफ के दौरान एक ट्रेनिंग विमान रनवे से फिसल गया। यह घटना तब हुई जब ट्रेनी पायलट विमान को टेक-ऑफ कराने की कोशिश कर रहा था, जिससे विमान रनवे से बाहर हो गया। इस घटना में पायलट को कोई चोट नहीं आई है। विमान में कितने लोग सवार थे, अभी यह पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में विमान आगे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका अगला हिस्सा (नोज़) जमीन को छू रहा है।

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, ये विमान एक महिला ट्रेनी पायलट उड़ा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना तब हुई जब ट्रेनी पायलट उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान, ट्रेनिंग विमान रनवे से भटक गया और रनवे की सतह से फिसल गया। उड़ान भरते समय विमान का नियंत्रण कैसे खो गया, इसके सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि, इस हादसे में गनीमत ये रही कि ट्रेनी पायलट को कोई चोट नहीं आई और किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। विमान को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और उसे अच्छी हालत में बताया जा रहा है।

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में सोलापुर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने अब तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। घटना के कारण और विमान की स्थिति के बारे में और जानकारी का इंतजार है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने PTI को बताया कि एक फ्लाइंग क्लब द्वारा संचालित विमान, दोपहर करीब 2.30 बजे उड़ान भरते समय रनवे की पक्की सतह से बाहर निकल गया। हादसे के तुरंत बाद दमकल सेवा, एक एम्बुलेंस और पुलिसकर्मी हवाई अड्डे पर पहुंच गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

दो सीटों वाला, सिंगल-इंजन वाला हल्का विमान पुलिस ने बताया कि रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का 'टेक्नम पी-मेंटोर' (Tecnam P-Mentor) विमान दोपहर करीब 2:30 बजे रनवे पर 'हार्ड लैंडिंग' (तेज और झटकेदार लैंडिंग) के बाद फिसल गया। यह इटली की कंपनी 'टेक्नम' द्वारा बनाया गया दो सीटों वाला, सिंगल-इंजन वाला हल्का विमान है। इसे शुरुआती स्तर से लेकर 'इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट ट्रेनिंग' तक के प्रशिक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें बिना किसी पूर्व अनुभव वाले छात्रों को 'प्राइवेट पायलट लाइसेंस' और 'इंस्ट्रूमेंट रेटिंग' प्राप्त करने तक का पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है।

महिला पायलट अकेले उड़ा रही थी विमान अधिकारी ने बताया कि एक महिला ट्रेनी पायलट इस विमान को अकेले (सोलो) उड़ा रही थीं और वह सुरक्षित बच गईं। विमान रनवे की पक्की सतह से बाहर, आगे के हिस्से (नोज़) के नीचे की ओर झुकी हुई स्थिति में जाकर रुका। घटनास्थल की तस्वीरों में विमान के पास हवाई अड्डे के कर्मचारी और पुलिसकर्मी दिखाई दिए। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिसकर्मी हवाई अड्डे पर पहुंच गए।