टेक ऑफ के दौरान रनवे से फिसला विमान, सोलापुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला
यह घटना तब हुई जब ट्रेनी पायलट विमान को टेक-ऑफ कराने की कोशिश कर रहा था, जिससे विमान रनवे से बाहर हो गया। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में विमान आगे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका अगला हिस्सा जमीन को छू रहा है।
महाराष्ट्र के सोलापुर एयरपोर्ट पर आज (गुरुवार, 12 नवंबर को) एक बड़ा हादसा टल गया, जब टेक-ऑफ के दौरान एक ट्रेनिंग विमान रनवे से फिसल गया। यह घटना तब हुई जब ट्रेनी पायलट विमान को टेक-ऑफ कराने की कोशिश कर रहा था, जिससे विमान रनवे से बाहर हो गया। इस घटना में पायलट को कोई चोट नहीं आई है। विमान में कितने लोग सवार थे, अभी यह पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में विमान आगे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका अगला हिस्सा (नोज़) जमीन को छू रहा है।
टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, ये विमान एक महिला ट्रेनी पायलट उड़ा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना तब हुई जब ट्रेनी पायलट उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान, ट्रेनिंग विमान रनवे से भटक गया और रनवे की सतह से फिसल गया। उड़ान भरते समय विमान का नियंत्रण कैसे खो गया, इसके सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि, इस हादसे में गनीमत ये रही कि ट्रेनी पायलट को कोई चोट नहीं आई और किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। विमान को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और उसे अच्छी हालत में बताया जा रहा है।
फिलहाल स्थिति नियंत्रण में
सोलापुर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने अब तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। घटना के कारण और विमान की स्थिति के बारे में और जानकारी का इंतजार है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने PTI को बताया कि एक फ्लाइंग क्लब द्वारा संचालित विमान, दोपहर करीब 2.30 बजे उड़ान भरते समय रनवे की पक्की सतह से बाहर निकल गया। हादसे के तुरंत बाद दमकल सेवा, एक एम्बुलेंस और पुलिसकर्मी हवाई अड्डे पर पहुंच गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
दो सीटों वाला, सिंगल-इंजन वाला हल्का विमान
पुलिस ने बताया कि रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का 'टेक्नम पी-मेंटोर' (Tecnam P-Mentor) विमान दोपहर करीब 2:30 बजे रनवे पर 'हार्ड लैंडिंग' (तेज और झटकेदार लैंडिंग) के बाद फिसल गया। यह इटली की कंपनी 'टेक्नम' द्वारा बनाया गया दो सीटों वाला, सिंगल-इंजन वाला हल्का विमान है। इसे शुरुआती स्तर से लेकर 'इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट ट्रेनिंग' तक के प्रशिक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें बिना किसी पूर्व अनुभव वाले छात्रों को 'प्राइवेट पायलट लाइसेंस' और 'इंस्ट्रूमेंट रेटिंग' प्राप्त करने तक का पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है।
महिला पायलट अकेले उड़ा रही थी विमान
अधिकारी ने बताया कि एक महिला ट्रेनी पायलट इस विमान को अकेले (सोलो) उड़ा रही थीं और वह सुरक्षित बच गईं। विमान रनवे की पक्की सतह से बाहर, आगे के हिस्से (नोज़) के नीचे की ओर झुकी हुई स्थिति में जाकर रुका। घटनास्थल की तस्वीरों में विमान के पास हवाई अड्डे के कर्मचारी और पुलिसकर्मी दिखाई दिए। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिसकर्मी हवाई अड्डे पर पहुंच गए।
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में, मध्य प्रदेश के सुकतारा एयरफील्ड के पास रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी का 'टेक्नम पी-मेंटोर' ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस घटना में, एक नियमित सर्किट और लैंडिंग जांच के दौरान विमान के इंजन की पावर अचानक कम हो गई थी, जिसके कारण इंस्ट्रक्टर को 'फोर्सड लैंडिंग' (आपातकालीन लैंडिंग) करनी पड़ी थी। उस हादसे में इंस्ट्रक्टर को मामूली चोटें आई थीं, जबकि ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।