Hindi NewsIndia NewsTrain Reservation Chart Time Rule Waiting RAC Confirm
Train Reservation Chart Time का Rule बदला, जानिए अब कितने घंटे पहले बनेगा चार्ट? Waiting/RAC/Confirm
संक्षेप:
भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक कराने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब यात्रियों को अपने टिकट के कंफर्म होने या न होने की जानकारी के लिए आखिरी चार्ट बनने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब ट्रेन प्रस्थान से 10 घंटे पहले ही रिजर्वेशन स्टेटस साफ हो जाएगा
Dec 17, 2025 11:46 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंPrashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।