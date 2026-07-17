ट्रेन की टक्कर से स्कूल वैन के परखच्चे उड़े, बंगाल में 2 बच्चे मरे; VIDEO सामने आया

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां शुक्रवार सुबह रेलवे ट्रैक पार कर रही स्कूल वैन को ट्रेन ने टक्कर मार दी। 2 बच्चों सहित 3 मौतों की पुष्टि हुई है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां शुक्रवार सुबह एक रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय एक स्कूल वैन की ट्रेन से जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में कम से कम 2 स्कूली बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक अन्य शख्स की भी मौत की जानकारी मिली है। पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि की है।

रेलवे अधिकारी के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। टक्कर हावड़ा मंडल के पूर्वी रेलवे के 'कर्ण सुवर्ण' रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक लेवल-क्रॉसिंग गेट पर हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक यह भयानक हादसा उस समय हुआ जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। हादसे के वक्त रेलवे का लेवल क्रॉसिंग गेट खुला हुआ था। जैसे ही बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन पटरियों को पार करने लगी, तभी वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार ट्रेन ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी।

भयावह वीडियो आया सामने हादसे में स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए हैं। घटनास्थल से सामने आया एक वीडियो इसकी गवाही दे रहा है कि हादसा कितना भीषण था। वीडियो में स्कूली वैन की भयावह स्थिति नजर आ रही है। रेलवे ट्रैक के पास स्थानीय लोगों की बड़ी भीड़ भी देखी जा सकती है।

घायलों का इलाज जारी जानकारी के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सभी घायलों को इलाज के लिए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया रहा है।