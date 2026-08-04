ट्रेन में महिला से गैंगरेप के लिए रेलवे जिम्मेदार, हाईकोर्ट ने दिया 3 लाख रुपये देने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2012 के ट्रेन गैंगरेप मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रेलवे को पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा- रेलवे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2012 में बिहार में एक ट्रेन में गैंगरेप की शिकार हुई पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि भले ही अपराध बाहरी लोगों द्वारा किया गया हो, लेकिन रेलवे वैध यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 27 अगस्त 2012 का है, जब बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। पीड़िता के पिता ने 9 मार्च 2013 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद NHRC ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
रेलवे ने दी थी ये दलीलें
रेलवे ने NHRC के इस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। रेलवे का तर्क था कि मुआवजा तय करने का अधिकार सिर्फ 'रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल' को है और NHRC के पास ऐसा आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। रेलवे ने यह भी दलील दी कि अपराध रेलवे कर्मचारियों ने नहीं बल्कि बाहरी लोगों (जिन्हें बाद में दोषी ठहराया गया) ने किया था। इसके अलावा, रेलवे का कहना था कि चूंकि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, इसलिए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन 'गवर्नमेंट रेलवे पुलिस' (GRP) की थी।
'अनहोनी घटना' की श्रेणी में आता है हिंसक हमला
रेलवे ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि यह घटना रेलवे अधिनियम की धारा 123 के तहत 'अनहोनी घटना' की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए धारा 124A के तहत मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि गैंगरेप की घटना को 'अनहोनी घटना' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह एक हिंसक हमला है।"
जस्टिस अमित बंसल ने स्पष्ट किया कि कानून ट्रेन के अंदर ही नहीं, बल्कि रेलवे प्लेटफॉर्म और परिसर में होने वाले हिंसक हमलों को भी कवर करता है। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता एक वैध यात्री थी जो सही टिकट के साथ यात्रा कर रही थी।
मानवाधिकार आयोग 'बिना दांत का बाघ' नहीं
हाईकोर्ट ने NHRC के अधिकार क्षेत्र का बचाव करते हुए कहा कि आयोग ने मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की शिकार पीड़िता को तुरंत आर्थिक राहत देने की सिफारिश करके अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि मानवाधिकार आयोग कोई 'बिना दांत का बाघ' नहीं हैं, बल्कि जीवन और सम्मान के अधिकार के 'कट्टर रक्षक' हैं। सरकारें उनके सुझावों को अदालत में चुनौती दे सकती हैं, लेकिन उन्हें सिरे से नजरअंदाज नहीं कर सकतीं।
दो हफ्ते में मुआवजा देने का निर्देश
मई 2016 में जब यह याचिका स्वीकार की गई थी, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को NHRC के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए 3 लाख रुपये कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने का निर्देश दिया था। अब चूंकि रेलवे की याचिका खारिज हो गई है, इसलिए कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि जमा की गई राशि, अर्जित ब्याज के साथ, दो सप्ताह के भीतर पीड़िता को सौंप दी जाए।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें