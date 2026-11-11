पटरी से उतरने के बाद भी 1 KM तक दौड़ती रही ट्रेन, पेंट्री मैनेजर ने सुनाई खौफनाक कहानी

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुष्टि की है कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया।

इस दौरान कोलकाता-सैरांग-एक्सप्रेस की स्पीड पर नियंत्रण नहीं रह सका और यह हादसा हो गया।

असम के गुवाहाटी के पास डिगारू रेलवे स्टेशन पर बुधवार (11 नवंबर 2026) की सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। कोलकाता से मिजोरम के सैरांग (Kolkata-Sairang Express) जा रही ट्रेन का इंजन और उसके 5 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। सुबह करीब 5:00 बजे हुए इस हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री नींद में थे, जिससे डिब्बों के अंदर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुष्टि की है कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया।

"1 Km तक घिसटती रही ट्रेन, सीट से 3 बार गिरा" ट्रेन के पैंट्री कार मैनेजर ने हादसे के खौफनाक पलों का ब्योरा देते हुए बताया, "गुवाहाटी स्टेशन से छूटने के बाद ट्रेन अच्छी रफ्तार में थी। जैसे ही ट्रेन डिगारू स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, एक जोरदार आवाज आई। इंजन पटरी से उतर चुका था, लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय डिरेल स्थिति में ही करीब 1 किलोमीटर तक आगे घिसटती चली गई।"

उन्होंने लिखा, "झटकों के कारण मैं अपनी सीट से तीन बार नीचे गिरा। डिब्बे के दरवाजे जाम हो गए थे और खुल नहीं रहे थे। सभी यात्री घबराए हुए थे। लगभग 10 मिनट के खौफनाक इंतजार के बाद ट्रेन रुकी।"

स्पीड कंट्रोल न होना और ओवरटेकिंग पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) के अनुसार, डिगारू स्टेशन पर ट्रेन को रिसीव किया जा रहा था और लोको पायलट (ट्रेन ड्राइवर) दूसरी ट्रेन को प्राथमिकता दे रहा था। इस दौरान ट्रेन की गति पर नियंत्रण नहीं रह सका और यह हादसा हो गया।

सभी फंसे हुए यात्रियों के लिए भोजन, पानी और प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उन्हें उनके गंतव्य (सैरांग/मिजोरम) तक पहुंचाने के लिए तुरंत एक वैकल्पिक राहत ट्रेन का इंतजाम किया गया।

हादसे वाली जगह पर पटरियों को खाली कराने और डिब्बों को हटाने के लिए 'रेलवे रिकवरी ट्रेन' मौके पर काम कर रही है।