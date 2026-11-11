गुवाहाटी के पास ट्रेन हादसा, कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे
गुवाहाटी के दिगारू स्टेशन के आसपास आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। कोलकाता से सैरंग जा रही कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस का इंजन समेत कई डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए।
गुवाहाटी के दिगारू के पास सुबह-सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। कोलकाता से सैरंग जा रही कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस (13125) का इंजन समेत कई डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 6:54 बजे हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। अच्छी बात ये है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रेन के इंजन के साथ करीब 6 से 7 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। कुछ डिब्बे एक-दूसरे से टकराकर बिखर गए।
नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे (NFR) के मुताबिक, हादसे की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव का काम जोर-शोर से चल रहा है। रेलवे ने रिलीफ ट्रेन भी मौके पर भेज दी है। वहीं, मौके पर पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि यात्रियों को दूसरे ट्रेन से भेजा जा रहा है।
NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि घटना सुबह 6:54 बजे हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी कैजुअल्टी की खबर नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इस कारण कई ट्रेनें लेट हो गईं हैं। उन्होंने आगे बताया कि कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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