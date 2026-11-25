पुणे में मौत बनकर आया बेकाबू ट्रक, बस स्टॉप पर खड़े छात्रों को रौंदा, 3 की मौत
पुणे के येवालेवाड़ी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया। ट्रक ने पहले एक कार को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे बस स्टॉप पर खड़े छात्रों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई और दो घायल हो गए।
महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां के येवालेवाड़ी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के बाहर बस स्टॉप पर खड़े छात्रों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, ट्रक बोपदेव घाट की खड़ी ढलान से नीचे उतर रहा था। इसी दौरान ड्राइवर का ट्रक पर नियंत्रण नहीं रहा, जिसके चलते हादसा हो गया।
पहले कार से टकराया
पुलिस के अनुसार, ट्रक पहले सड़क पर खड़ी एक कार से टकराया और फिर सड़क किनारे से उतरकर बस स्टॉप की तरफ चला गया। उस समय कॉलेज के छात्र बस का इंतजार कर रहे थे। ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। हादसा इतना अचानक हुआ कि छात्रों को बचने का मौका भी नहीं मिला। घटना के बाद मौके अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
इलाज के दौरान तीन छात्रों की मौत
बताया जा रहा है कि घायल हुए पांचों छात्रों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बाद में तीन छात्रों ( सिद्धेश राजे, विशाल डांगड़े और मोहिनी चौधरी ) की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी दो घायल छात्रों की पहचान श्वेता तालेकर और सोहम घांघले के रूप में हुई है। श्वेता तालेकर का इलाज वानोवरी स्थित रूबी हॉल क्लिनिक में चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सोहम घांघले को कोंढवा के इनामदार अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस हिरासत में ड्राइवर
पुलिस ने हादसे के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 22 साल के ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है कि ट्रक बेकाबू कैसे हुआ और ड्राइवर ने ब्रेक या स्टीयरिंग पर नियंत्रण क्यों खो दिया। हादसे का CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। फुटेज में साफ दिखता है कि ट्रक पहले कार से टकराता है और फिर सीधे बस स्टॉप पर खड़े छात्रों की तरफ जाता है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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