इससे पहले बीते सितंबर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोप हैं कि उन्होंने दफ्तर में 75 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

तेलंगाना की एक अफसर साहिबा को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इनके कारनामें सुनकर आप भी शायद रह जाएं। दरअसल तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने हाल ही में यहां की एक अफसर को घूस लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। अब जेल में बंद अफसर साहिबा के घर से करोड़ों का खजाना मिला है। यही नहीं, उनके पास से कई प्लॉट, आलीशान बंगला और लक्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं।

अधिकारी का नाम गुंडू वाणी हैं और वे रंगारेड्डी जिले की मोइनाबाद नगर पालिका में टाउन प्लानिंग अधिकारी के रूप में तैनात थीं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच के बाद महिला अधिकारी पर भ्रष्ट तरीके अपनाने और इनके जरिए लगभग 6.76 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने का खुलासा हुआ है।

बता दें कि आरोपी अधिकारी रिश्वतखोरी के एक मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। गुंडू वाणी बीते सितंबर में पहली बार ACB के रडार पर आई थीं। तब उनपर मोइनाबाद नगर पालिका कार्यालय में काम करते हुए एक पंचायत सचिव के जरिए कथित तौर पर 75,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप लगे थे। इस सिलसिले में ACB ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था।

जांच में हुए बड़े खुलासे रिपोर्ट के मुताबिक रडार पर आने के बाद ACB ने गहराई से जांच शुरू की। बीते 16 नवंबर को एजेंसी ने वाणी के घर और दफ्तर सहित उनके कई रिश्तेदारों और दोस्तों के ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली। 8 ठिकानों पर तलाशी के दौरान अधिकारी के पास कई चल और अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ। ये उनकी आय से हिसाब से काफी अधिक था।

क्या क्या मिला? ACB के मुताबिक तलाशी के दौरान कई अचल संपत्तियों का भांडा फूटा। अधिकारी के महबूबनगर जिले में 283.11 गज और जनगांव जिले में 424 गज के दो प्लॉट मिले हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 87.67 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा अधिकारी के पास कथित तौर पर 63 लाख रुपये का एक आलीशान फ्लैट और लगभग 2.45 करोड़ रुपये की कीमत का एक तीन मंजिला घर भी था।