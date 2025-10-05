नेपाल में मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ में 51 लोगों की मौत; पढ़ें टॉप 5 न्यूज

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, इन 37 मृतकों में देउमाई और माईजोगमाई नगरपालिका क्षेत्रों में प्रत्येक में आठ, इल्लम नगरपालिका तथा संदकपुर ग्रामीण नगरपालिका में प्रत्येक में छह, मंगसेबुंग में तीन तथा फाकफोकथुम गांव में एक व्यक्ति शामिल हैं।

पूर्वी नेपाल के विभिन्न इलाकों में शनिवार रात से हो रही तेज बारिश के चलते भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं हुईं, जिसमें कम से कम 51 लोगों की जान चली गई। सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के प्रवक्ता कालिदास धौबाजी ने जानकारी दी कि कोशी प्रांत के इल्लम जिले के कई स्थानों पर पिछले 48 घंटों में भारी वर्षा से उत्पन्न भूस्खलनों में न्यूनतम 37 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, इन 37 मृतकों में देउमाई और माईजोगमाई नगरपालिका क्षेत्रों में प्रत्येक में आठ, इल्लम नगरपालिका तथा संदकपुर ग्रामीण नगरपालिका में प्रत्येक में छह, मंगसेबुंग में तीन तथा फाकफोकथुम गांव में एक व्यक्ति शामिल हैं। बाढ़ व भूस्खलन से उदयपुर में दो तथा पंचथर में एक व्यक्ति की मौत हुई।

साथ ही, रौतहट में बिजली गिरने से तीन और खोतांग जिले में दो लोगों की जान गई। उधर, पंचथर जिले में मूसलाधार बारिश से सड़कों को नुकसान पहुंचने के कारण हुई एक सड़क दुर्घटना में छह व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। रसुवा जिले के लांगटांग संरक्षण क्षेत्र में उफान पर आई नदी के बहाव में बह जाने से कम से कम चार लोग लापता हैं, जबकि इल्लम, बारा और काठमांडू में बाढ़ की अलग-अलग घटनाओं में एक-एक व्यक्ति गुम हो गए हैं। धौबाजी ने बताया कि लांगटांग क्षेत्र में ट्रेकिंग पर गए 16 सदस्यीय समूह में से चार व्यक्ति भी लापता हैं। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

दार्जिलिंग आपदा के बाद ममता बनर्जी का पर्यटकों को निर्देश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दार्जिलिंग में हुई भयानक बाढ़ और भूस्खलन पर चिंता जताई। इस घटना में कम से कम 17 लोगों की जान जा चुकी है। एक्स पर एक पोस्ट में बनर्जी ने लिखा कि मैं बेहद व्यथित हूं कि कल रात कुछ ही घंटों में अचानक तेज बारिश और राज्य के बाहर से नदियों में जल की भारी मात्रा के बहाव के चलते उत्तर बंगाल व दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि जब तक उनकी सुरक्षित निकासी की व्यवस्था न हो जाए, तब तक वे जहां हैं, वहीं रहें। पढ़ें पूरी खबर...

नेपाल में आपदा: पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण व्यापक तबाही मची हुई है। विभिन्न घटनाओं में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है। इस संकटपूर्ण घड़ी में भारत सरकार नेपाल के लोगों के साथ है। भारत हर प्रकार की सहायता देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल में भारी वर्षा से उत्पन्न जान-माल की हानि बेहद दुखदायी है। हम इस दर्द भरे पल में नेपाल के नागरिकों और वहां की सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पोस्ट में आगे उल्लेख किया गया कि मित्र राष्ट्र और तत्काल सहायता प्रदान करने वाले पड़ोसी के रूप में भारत किसी भी आवश्यक मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। पढ़ें पूरी खबर...

नशे धुत महिला यात्री ने विमान में किया हंगामा सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे डेल्टा एयरलाइंस की केबिन क्रू के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का इल्जाम लगाया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि इस महिला ने एयरलाइन के एक स्टाफ सदस्य समेत कई लोगों पर हमला बोला, जिसके चलते उसे हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, 31 वर्षीय कोडी सिएरा मैरी ब्रायन पर 2 अक्टूबर (बुधवार) की इस वारदात के बाद यौन शोषण, धक्का-मुक्की और सार्वजनिक स्थान पर नशे में शोर-शराबा मचाने के चार्ज लगाए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर…

आतंकियों की सहायता करने वाले मोहम्मद यूसुफ चार्जर के सहारे धराया जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) मोहम्मद यूसुफ कटारी को गिरफ्तार किया, जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों से चार बार मिला था। इस दौरान उसने उन्हें एक एंड्रॉइड फोन का चार्जर सौंपा, जो बाद में एक अहम सबूत साबित हुआ और इसी के आधार पर उसे धर दबोचा गया। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को इस मामले का खुलासा किया। 26 वर्षीय कटारी को सितंबर के अंतिम सप्ताह में सुलेमान उर्फ आसिफ, जिबरान और हमजा अफगानी नामक तीनों आतंकियों को जरूरी लॉजिस्टिक मदद देने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। इन आतंकियों ने पहलगाम के प्रसिद्ध रिसॉर्ट इलाके में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे। पढ़ें पूरी खबर...