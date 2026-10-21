नेतन्याहू का ईरान हमला टला, सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें
नेतन्याहू ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों से पहले इसे रोक दिया। वहीं दिल्ली में सौरव दास और आशुतोष रांका को SEM कोर्ट से जमानत मिल गई है।
Top News Today: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों और बिजली-तेल संयंत्रों पर बड़ा हवाई हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोक दिया क्योंकि वे 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले कोई नया सैन्य टकराव नहीं चाहते थे। वहीं दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत का मामला SEM कोर्ट में पहुंचा, जहां पुलिस ने तीन दिन और बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें…
ईरान पर हमले की योजना रोकी
मध्य पूर्व में तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस महीने की शुरुआत में ईरान के परमाणु ठिकानों और बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त विरोध के बाद इस योजना को फिलहाल टाल दिया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान के साथ कोई नया सैन्य संघर्ष नहीं चाहते थे। सूत्रों का कहना है कि इजरायली सेना 10 अक्टूबर 2026 के वीकेंड पर ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले के लिए तैयार थी। योजना में ईरान की परमाणु सुविधाओं, शासन के ठिकानों और ऊर्जा संयंत्रों तथा तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जाना था। पढ़ें पूरी खबर...
सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत मिल गई है। दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट से जमानत मिली है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दोनों की हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान दोनों नेताओं को कोर्ट में पेश किया गया और उनकी तरफ से जमानत के दस्तावेज भी जमा किए गए थे। दोनों को 14 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन पर जंतर-मंतर के प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश करने और शांति बनाए रखने वाले बांड का उल्लंघन करने का आरोप है। 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ाई गई थी, जो बुधवार को खत्म हो रही थी। पढ़ें पूरी खबर...
एक महीने में सोने की कीमत 5% से ज्यादा गिरी
शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और सोना खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। पिछले एक महीने में सोने की कीमत 5 प्रतिशत से अधिक गिर चुकी है। 21 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे 24 कैरेट सोना 1,46,270 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,081 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। एक महीने पहले 21 सितंबर को 24 कैरेट सोना 1,53,780 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी इस दौरान कीमतों में 5.13 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादियों के सीजन से पहले सोना खरीदना सही समय है। धनतेरस और दिवाली के आसपास सोने की खरीद बढ़ती है, इसलिए आगे कीमतों में ज्यादा गिरावट की उम्मीद कम है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, जिससे कीमतें फिर ऊपर जा सकती हैं। पढ़ें पूरी खबर...
स्टीव स्मिथ टेस्ट में 11000 रन पूरे करने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे खिलाड़ी बने
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच गकेबरहा में दूसरा टेस्ट चल रहा है। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 42.3 ओवर में सिर्फ 99 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका ने 425/9 बनाकर 326 रन की बढ़त हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 88 गेंदों में 28 रन बनाए। 28वां रन बनाते ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 11000 रन पूरे कर लिए। स्मिथ टेस्ट इतिहास में 11,000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे और कुल 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। 37 साल के स्मिथ अपना 127वां टेस्ट खेल रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अक्षय कुमार के घर में बुलेटप्रूफ शीशा
टाइगर श्रॉफ पर खुलेआम हमले के बाद बॉलीवुड में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान और अक्षय कुमार के घरों के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच में पता चला है कि हमलावरों का असली निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं बल्कि कोई और बड़ा एक्टर था। हमले के तुरंत बाद सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी गई और वे मुंबई से बाहर चले गए। अक्षय कुमार ने अपने जुहू वाले घर के बाहर बुलेटप्रूफ शीशा लगवा दिया है। आमिर खान और रोहित शेट्टी के जुहू और बांद्रा वाले घरों के बाहर भी पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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