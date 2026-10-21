नेतन्याहू का ईरान हमला टला, सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

नेतन्याहू ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों से पहले इसे रोक दिया। वहीं दिल्ली में सौरव दास और आशुतोष रांका को SEM कोर्ट से जमानत मिल गई है।

Top News Today: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों और बिजली-तेल संयंत्रों पर बड़ा हवाई हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोक दिया क्योंकि वे 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले कोई नया सैन्य टकराव नहीं चाहते थे। वहीं दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत का मामला SEM कोर्ट में पहुंचा, जहां पुलिस ने तीन दिन और बढ़ाने की मांग की। दूसरी ओर कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें…

ईरान पर हमले की योजना रोकी मध्य पूर्व में तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस महीने की शुरुआत में ईरान के परमाणु ठिकानों और बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त विरोध के बाद इस योजना को फिलहाल टाल दिया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान के साथ कोई नया सैन्य संघर्ष नहीं चाहते थे। सूत्रों का कहना है कि इजरायली सेना 10 अक्टूबर 2026 के वीकेंड पर ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले के लिए तैयार थी। योजना में ईरान की परमाणु सुविधाओं, शासन के ठिकानों और ऊर्जा संयंत्रों तथा तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जाना था। पढ़ें पूरी खबर...

सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत मिल गई है। दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट से जमानत मिली है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दोनों की हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान दोनों नेताओं को कोर्ट में पेश किया गया और उनकी तरफ से जमानत के दस्तावेज भी जमा किए गए थे। दोनों को 14 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन पर जंतर-मंतर के प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश करने और शांति बनाए रखने वाले बांड का उल्लंघन करने का आरोप है। 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ाई गई थी, जो बुधवार को खत्म हो रही थी। पढ़ें पूरी खबर...

एक महीने में सोने की कीमत 5% से ज्यादा गिरी शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और सोना खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। पिछले एक महीने में सोने की कीमत 5 प्रतिशत से अधिक गिर चुकी है। 21 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे 24 कैरेट सोना 1,46,270 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,081 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। एक महीने पहले 21 सितंबर को 24 कैरेट सोना 1,53,780 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी इस दौरान कीमतों में 5.13 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादियों के सीजन से पहले सोना खरीदना सही समय है। धनतेरस और दिवाली के आसपास सोने की खरीद बढ़ती है, इसलिए आगे कीमतों में ज्यादा गिरावट की उम्मीद कम है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, जिससे कीमतें फिर ऊपर जा सकती हैं। पढ़ें पूरी खबर...