धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब क्या? अभिजीत दीपके के घर बड़ी बैठक, ट्रंप के ईरान वाले दावे की निकली हवा; टॉप-5

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके के घर पर अहम बैठक कर आगे की रणनीति तय करने जा रही है। वहीं, मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान संबंधी दावे को तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया है।

Top News Today: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अब अपने अगले कदम तय करने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के कोर सदस्यों की अहम बैठक छत्रपति संभाजीनगर स्थित अभिजीत दीपके के घर पर होने जा रही है, जिसमें भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका से नए हमले न करने की अपील की है, लेकिन तेहरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ईरानी सेना किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। पढ़ें आज शाम की बड़ी खबरें...

अभिजीत दीपके के घर अहम बैठक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अपनी आगे की रणनीति तय करने जा रही है। इस संबंध में अभिजीत दीपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित आवास पर कोर मेंबर्स की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में संगठन के भविष्य की दिशा पर चर्चा की जाएगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों से कहा गया था कि जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ चले आंदोलन के समाप्त होने के बाद वे एक माह परिवार के साथ समय बिताएं। साथ ही कोर सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे स्वयंसेवकों और छात्रों से विचार-विमर्श कर उनके सुझाव लेकर बैठक में शामिल हों। सूत्रों का कहना है कि 5 अगस्त को बैठक के बाद संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति और फैसलों की घोषणा करेगा। पढ़ें पूरी खबर...

ट्रंप के दावे पर ईरान का जवाब अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका से नए हमले न करने का आग्रह किया है। इस दावे को ईरानी मीडिया ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। मेहर न्यूज एजेंसी ने रविवार को ट्रंप के दावे को गलत बताया। सैन्य अधिकारियों का हवाला देते हुए एजेंसी ने कहा कि यह आरोप झूठा है। ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। शनिवार को ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन तेहरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों ने नए हमले रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि डील में होर्मुज को तुरंत खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करना शामिल होगा। इसके जवाब में फार्स न्यूज एजेंसी ने ईरानी वार्ताकारों के करीबी सोर्स का हवाला देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका अपनी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां जारी रखेगा, होर्मुज बंद रहेगा। पढ़ें पूरी खबर....

नक्शे से पूर्वोत्तर गायब कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद पदक विजेताओं का ‘मिस्टर सिंह्स इंडिया-द होम ऑफ करी’ में स्वागत किया गया। इस दौरान ओलंपिक पदक विजेता और कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का ध्यान नैपकिन पर छपे भारत के नक्शे पर गया। उन्होंने पाया कि नक्शे से पूर्वोत्तर भारत गायब है। असम की रहने वाली लवलीना ने महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीनट्री से 1-4 से हारकर सिल्वर मेडल जीता था। रेस्तरां की घटना पर उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि नैपकिन और रेस्तरां के बाहर दोनों जगह के नक्शे से उत्तर-पूर्वी भारत गायब था। उन्होंने रेस्तरां से अनुरोध किया कि देश के हर हिस्से को सही ढंग से दर्शाया जाए और गलत तरीके अपनाने से परहेज किया जाए। पढ़ें पूरी खबर...

काउंटिंग से पहले प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर निशाना साधा बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सोमवार को आने वाले हैं। इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एसएसपी की शिकायत की थी, जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों के साथ चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। रविवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पीके ने कहा कि पटना पुलिस ने स्थानीय लोगों को घरों से उठाया था, न कि बाहरी तत्वों को। उन्होंने तीन ऐसे लोगों को मीडिया से बात करवाई जिन्हें घर से हिरासत में लिया गया था। उनके अनुसार जनसुराज के 54 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। उन्होंने पूछा कि भाजपा के कितने लोगों को कानून-व्यवस्था के नाम पर हिरासत में लिया गया। पढ़ें पूरी खबर...