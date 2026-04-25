संकट के बीच ईरान ने दी खुशखबरी, मालदीव जाने वाले भारतीयों को NCB की सलाह; टॉप-5 न्यूज

Top news today: पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान ने एक खुशखबरी दी है। पाकिस्तान में हो रही युद्ध को खत्म होने की बातचीत के बीच ईरान ने अपने एयरस्पेस को खोल दिया है। अब यहां से कमर्शियल उड़ाने शुरू हो गई हैं।

पाकिस्तान में शांति वार्ता की उम्मीदों को बीच ईरान ने दुनिया को एक खुशखबरी दी है। तेहरान ने अपना एयरस्पेस खोल दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान पर हमले के बाद यह पहली बार है जब तेहरान ने कमर्शियल उड़ानों के लिए अपना एयरस्पेस खोला है। दूसरी तरफ, मालदीव जाने वाले भारतीयों के लिए एनसीबी ने स्पेशल गाइडलाइंस जारी की हैं।

कोई बहाना नहीं चलेगा, मौत की सजा हो सकती है; मालदीव जा रहे भारतीयों को सलाह जारी अगर आप छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से मालदीव जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 23 अप्रैल को मालदीव जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक आधिकारिक एडवाइजरी यानी सलाह जारी की है। इस प्रेस रिलीज के जरिए एनसीबी ने भारतीयों को मालदीव के सख्त हो चुके एंटी-ड्रग कानूनों के बारे में आगाह किया है। पढ़ें पूरी खबर…

ईरान हमारे हिसाब से बनाए प्रस्ताव, अपनी टीम भेजने से पहले ही ट्रंप ने दिखाई अकड़ इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूरा दौर शूरू होने जा रहा है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका से सीधी बात नहीं करेगा बल्कि यह एक अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। इसका मतलब पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी कि वह एक दूसरे की बातों को पहुंचाए और सहमति बनाने का प्रयास करे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका की मांगों के हिसाब से ही शांति प्रस्ताव तैयार करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के रुख से बात बनती नजर नहीं आ रही है। पिछली बार की वार्ता के बाद भी ईरान ने कहा था कि अमेरिका की कई मांगें अतिवादी हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर…

बंगाल में ममता गरीबों की नहीं, अमीरों की मदद कर रहीं; यही मोदी भी कर रहे: राहुल बंगाल में ममता गरीबों की नहीं, अमीरों की मदद कर रही हैं, यही काम मोदी भी पूरे देश में कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हुगली में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री देशभक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन देश को बेच रहे हैं। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, लोगों में नफरत और डर फैलाते हैं। इससे पहले उन्होंने कहाकि दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष जारी है। एक तरफ कांग्रेस की एकता और भाईचारा है, तो दूसरी तरफ भाजपा-आरएसएस की नफरत तथा हिंसा। पढ़ें पूरी खबर…