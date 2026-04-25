संकट के बीच ईरान ने दी खुशखबरी, मालदीव जाने वाले भारतीयों को NCB की सलाह; टॉप-5 न्यूज
Top news today: पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान ने एक खुशखबरी दी है। पाकिस्तान में हो रही युद्ध को खत्म होने की बातचीत के बीच ईरान ने अपने एयरस्पेस को खोल दिया है। अब यहां से कमर्शियल उड़ाने शुरू हो गई हैं।
पाकिस्तान में शांति वार्ता की उम्मीदों को बीच ईरान ने दुनिया को एक खुशखबरी दी है। तेहरान ने अपना एयरस्पेस खोल दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान पर हमले के बाद यह पहली बार है जब तेहरान ने कमर्शियल उड़ानों के लिए अपना एयरस्पेस खोला है। दूसरी तरफ, मालदीव जाने वाले भारतीयों के लिए एनसीबी ने स्पेशल गाइडलाइंस जारी की हैं।
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अमेरिका के साथ बनेगी बात? ईरान ने खोला एयरस्पेस, शुरू हो गईं कमर्शल उड़ानें
अमेरिका के साथ दूसरे चरण की वार्ता की उम्मीदों के बीच ईरान ने कमर्शल उड़ानें शुरू कर दी हैं। 28 फरवरी के बाद पहली बार तेहरान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान की शुरुआत हुई है। ईरान ने इसी सप्ताह अपना एयरस्पेस खोलने को घोणणा की थी। हालांकि भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा ना करने की सलाह दी है। पढ़ें पूरी खबर…
कोई बहाना नहीं चलेगा, मौत की सजा हो सकती है; मालदीव जा रहे भारतीयों को सलाह जारी
अगर आप छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से मालदीव जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 23 अप्रैल को मालदीव जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक आधिकारिक एडवाइजरी यानी सलाह जारी की है। इस प्रेस रिलीज के जरिए एनसीबी ने भारतीयों को मालदीव के सख्त हो चुके एंटी-ड्रग कानूनों के बारे में आगाह किया है। पढ़ें पूरी खबर…
ईरान हमारे हिसाब से बनाए प्रस्ताव, अपनी टीम भेजने से पहले ही ट्रंप ने दिखाई अकड़
इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दूरा दौर शूरू होने जा रहा है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका से सीधी बात नहीं करेगा बल्कि यह एक अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। इसका मतलब पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी कि वह एक दूसरे की बातों को पहुंचाए और सहमति बनाने का प्रयास करे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका की मांगों के हिसाब से ही शांति प्रस्ताव तैयार करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के रुख से बात बनती नजर नहीं आ रही है। पिछली बार की वार्ता के बाद भी ईरान ने कहा था कि अमेरिका की कई मांगें अतिवादी हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर…
बंगाल में ममता गरीबों की नहीं, अमीरों की मदद कर रहीं; यही मोदी भी कर रहे: राहुल
बंगाल में ममता गरीबों की नहीं, अमीरों की मदद कर रही हैं, यही काम मोदी भी पूरे देश में कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हुगली में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री देशभक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन देश को बेच रहे हैं। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, लोगों में नफरत और डर फैलाते हैं। इससे पहले उन्होंने कहाकि दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष जारी है। एक तरफ कांग्रेस की एकता और भाईचारा है, तो दूसरी तरफ भाजपा-आरएसएस की नफरत तथा हिंसा। पढ़ें पूरी खबर…
शीश महल ने डुबोई लुटिया, अब ‘पार्ट टू’, राघव चड्ढा का AAP पर बड़ा अटैक
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने AAP पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में 'शीश महल पार्ट टू' सामने आ गया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। यदि दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार का कोई एक बड़ा कारण था, तो वह 'शीश महल' ही था। लेकिन आज, दिल्ली चुनाव खत्म हुए अभी एक साल भी नहीं बीता है कि 'शीश महल पार्ट टू' सामने आ गया है। मेरा मानना है कि जब सड़कों और मोहल्लों में लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से 'शीश महल' के बारे में सवाल पूछेंगे तो पार्टी के जो गिने-चुने अच्छे कार्यकर्ता बचे हैं, वे इसका क्या जवाब देंगे? आम आदमी पार्टी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें