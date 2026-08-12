शुरू होने वाला है 'जंतर-मंतर सीजन-2', इमरान खान ‘नहीं रहे’ से पाकिस्तान में हड़कंप; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर सीजन-2 जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के निधन की अपुष्ट खबरों ने हड़कंप मचा दिया है।

Top News Today: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जंतर-मंतर का सीजन-2 बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इससे पहले छात्रों के आंदोलन के दबाव में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं पाकिस्तान में अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के निधन की अपुष्ट खबरों और सोशल मीडिया अफवाहों ने हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका में रह रहे पत्रकार वजाहत सईद खान के दावे के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

जंतर-मंतर का सीजन-2 जल्द शुरू होगा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है कि जंतर-मंतर का सीजन-2 बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। छात्रों के आंदोलन के जरिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर करने वाले दीपके ने कहा कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर-मंतर का सीजन-2 कब आने वाला है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जंतर-मंतर का सीजन-2 बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर समेत देशभर में सीजेपी की अगुवाई में छात्र आंदोलन चला था। यह आंदोलन महीनेभर चला और संसद तक मार्च के साथ बड़ा रूप ले चुका था। इसी दबाव के चलते धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पढ़ें पूरी खबर...

जस्टिस यशवंत वर्मा नकदी मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से नकदी बरामद होने के मामले में लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति ने आरोप सही पाए हैं। समिति की रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। समिति ने कहा कि जस्टिस वर्मा आवास के स्टोर रूम में मिली 500 रुपये के नोटों की गड्डियों और उनके स्वामित्व को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। समिति ने पूछा था कि यह नकदी कहां से आई और किसकी है? जांच के अनुसार जस्टिस वर्मा का जवाब टालमटोल वाला और असंतोषजनक रहा। इस मामले में उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। पढ़ें पूरी खबर...

‘इमरान खान नहीं रहे’ के दावे से पाकिस्तान में हड़कंप पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान की सेहत और मौजूदगी को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद 73 वर्षीय इमरान खान के निधन संबंधी असत्यापित खबरों और सोशल मीडिया अफवाहों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर दावा किया कि रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना मुख्यालय में तैनात तीन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से उन्हें आशंका है कि इमरान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। पढ़ें पूरी खबर...

श्रीलंका ने भारत टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान किया भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) ने बुधवार को 16 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान किया। पहला टेस्ट गॉल और दूसरा कोलंबो में खेला जाएगा। धनंजय डी सिल्वा एक बार फिर कप्तानी करेंगे जबकि कामिंदु मेंडिस को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। पथुम निसांका कलाई की सर्जरी से उबर रहे हैं और कुसल मेंडिस हैमस्ट्रिंग चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं। स्क्वॉड में दो खिलाड़ी तीन साल बाद लौटे हैं और दो अनकैप्ड खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...