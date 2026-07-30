जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, 'वंदे मातरम्' के अपमान पर जेल वाला बिल पास; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

दिल्ली सरकार ने जंतर-मंतर पर सीजेपी विरोध-प्रदर्शन में शामिल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। दूसरी ओर, संसद ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। अब जानबूझकर इसके अपमान पर तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जंतर-मंतर पर सीजेपी विरोध-प्रदर्शन में शामिल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है। रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली पुलिस को साफ निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ कोई कठोर आपराधिक कार्रवाई न की जाए और दर्ज एफआईआर वापस ली जाए। साथ ही गिरफ्तारियों व हिरासत की जल्द समीक्षा का भी आदेश दिया गया है। हालांकि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को यह रियायत नहीं मिलेगी। वहीं, संसद ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के अपमान को अपराध बनाने वाला महत्वपूर्ण बिल पारित कर दिया है। लोकसभा ने विपक्ष के विरोध और शोर-शराबे के बीच इसे ध्वनिमत से पास किया। राज्यसभा से पहले ही यह बिल पारित हो चुका था। अब जानबूझकर वंदे मातरम् का अपमान करने पर तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

सीजेपी प्रदर्शनकारियों को राहत दिल्ली सरकार ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कठोर कानूनी कार्रवाई न करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। रेखा गुप्ता सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक यह रियायत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी गिरफ्तारियों और हिरासत की जल्द से जल्द समीक्षा की जाए। जानकारी के अनुसार बुधवार (29 जुलाई) शाम 6 बजे तक दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर नीट (यूजी) पेपर लीक के विरोध में 13 मामले दर्ज किए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि हिंसा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। पढ़ें पूरी खबर...

वंदे मातरम् बिल संसद से पास, अपमान पर तीन साल की जेल संसद ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के अपमान को अपराध बनाने वाले बिल को पारित कर दिया है। लोकसभा ने थोड़ी बहस के बाद शोर-शराबे के बीच यह कानून मंजूर किया। राज्यसभा से पहले ही यह बिल पास हो चुका था। अब वंदे मातरम् के अपमान पर तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके की कनिमोझी समेत कई सांसदों ने बिल का विरोध किया। डीएमके सांसद ने इसे हिंदुत्व का एजेंडा और सेक्युलरिज्म के खिलाफ बताया। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल ध्वनिमत से पारित हुआ। विपक्षी दल जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग कर रहे थे। पढ़ें पूरी खबर...

बलूचिस्तान में बीएलए का खूनी खेल बलूचिस्तान में आतंकवादी हिंसा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। तुर्बत के पास केच जिले में अगवा किए गए छह निर्दोष मजदूरों के शव बरामद होने के साथ क्षेत्र में आतंक का नया अध्याय खुला है। सुरक्षा अधिकारियों ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) पर डाली है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार यह घटना 27 जुलाई को केच जिले के क्लाटुक इलाके में हुई। हथियारबंद आतंकवादियों के एक समूह ने विकास कार्यों में लगे मजदूरों के काफिले को रास्ते में रोक लिया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी जिले के रहने वाले जावेद नाम के एक मजदूर को मौके पर गोली मारकर हत्या कर दी। पढ़ें पूरी खबर...

AK-47 चलाने वाले सिपाही के समर्थन में मंत्री ओपी राजभर बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर एके-47 से गोली चलाने वाले सिपाही को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने निलंबित सिपाही का समर्थन करते हुए उसकी जाति बता दी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि निलंबित सिपाही अभिषेक पटेल कुर्मी जाति के हैं। उन्होंने दावा किया कि सिपाही ने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे अपराधी घोषित कर दिया, जिसके कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया। सुभासपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव से सवाल किया कि उनके पीडीए समीकरण (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) में कुर्मी भी आते हैं, फिर भी वह पीडीए के पीछे पड़ गए। उन्होंने पूछा कि आपको कुर्मियों से इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों आप हमेशा कुर्मी समाज की खिलाफत करते रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...