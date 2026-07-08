ममता बनर्जी को ED का बड़ा झटका, ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म किया; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए TMC के तीन खातों में जमा 440 करोड़ रुपये सील कर दिए, वहीं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गई है। ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म कर दिया और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने दो देशों पर ड्रोन बरसाए।

Top News Today: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के तीन बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर लेन-देन रोक दिया है। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म करने की घोषणा कर दी और अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसके जवाब में ईरान ने भी दो मुस्लिम देशों पर ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। पढ़ें आज की पांच बड़ी खबरें....

ममता बनर्जी को ED का बड़ा झटका प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) अध्यक्ष ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। ED ने धन शोधन के एक मामले में TMC के तीन बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये के लेन-देन पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17(1-ए) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। मंगलवार को कोलकाता के पांच ठिकानों पर ED ने छापेमारी की थी, जिसमें केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनियों के परिसर भी शामिल थे। इस समूह के अंतर्गत केयरवेल एविएशन कंपनी भी आती है, जो निजी विमान किराए पर उपलब्ध कराती है। पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने दो देशों पर ड्रोन हमले किए मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आग भड़क उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 8 जुलाई को ईरान के साथ सीजफायर खत्म होने की घोषणा करते हुए साफ कहा कि ईरानी बीमार लोग हैं, उनके साथ कोई डील संभव नहीं। इससे पहले बुधवार तड़के अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों, होर्मुज क्षेत्र में 60 से ज्यादा छोटी मिलिट्री नावों, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार केंद्रों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के अनुसार, बुशहर परमाणु संयंत्र के पास भी जोरदार धमाके सुने गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो मुस्लिम देशों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन घटनाओं के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार प्रभावित हुआ है। पढ़ें पूरी खबर...

'निज्जर हत्याकांड में भारत का हाथ नहीं' खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हुई हत्या के मामले में कनाडा को भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों में झूठ बोलना पड़ा है। कनाडाई पुलिस (RCMP) ने स्पष्ट किया है कि इस हत्या में भारत सरकार या उसके किसी अधिकारी का कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिकी न्याय विभाग के हालिया दस्तावेजों में खुलासा हुआ कि निज्जर हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार था। कनाडा की डिप्टी कमिश्नर लिसा मोरलैंड ने CBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की जांच में भारत सरकार से जुड़ा कोई भी सुराग या सबूत नहीं मिला। भारत ने कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को पहले ही बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। पढ़ें पूरी खबर...

FBI की रडार पर पंजाब का SHO गुरिंदरजीत नागरा पंजाब पुलिस के टांडा थाना प्रभारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा अब अमेरिकी FBI के निशाने पर हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने उन्हें गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को मदद करने और जबरन वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि नागरा ने भगवानपुरिया गैंग के साथ मिलकर पीड़ितों को झूठे हत्या के मामले में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूले। इस मामले के सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नागरा को पुलिस लाइनों में पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेज दिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी है। ये आरोप अमेरिका द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' के तहत सामने आए हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधी गिरोहों पर कार्रवाई की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...