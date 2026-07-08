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ममता बनर्जी को ED का बड़ा झटका, ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म किया; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए TMC के तीन खातों में जमा 440 करोड़ रुपये सील कर दिए, वहीं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गई है। ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म कर दिया और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने दो देशों पर ड्रोन बरसाए।

ममता बनर्जी को ED का बड़ा झटका, ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म किया; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Top News Today: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के तीन बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर लेन-देन रोक दिया है। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म करने की घोषणा कर दी और अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसके जवाब में ईरान ने भी दो मुस्लिम देशों पर ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। पढ़ें आज की पांच बड़ी खबरें....

ममता बनर्जी को ED का बड़ा झटका

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) अध्यक्ष ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। ED ने धन शोधन के एक मामले में TMC के तीन बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये के लेन-देन पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17(1-ए) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। मंगलवार को कोलकाता के पांच ठिकानों पर ED ने छापेमारी की थी, जिसमें केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनियों के परिसर भी शामिल थे। इस समूह के अंतर्गत केयरवेल एविएशन कंपनी भी आती है, जो निजी विमान किराए पर उपलब्ध कराती है। पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने दो देशों पर ड्रोन हमले किए

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आग भड़क उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 8 जुलाई को ईरान के साथ सीजफायर खत्म होने की घोषणा करते हुए साफ कहा कि ईरानी बीमार लोग हैं, उनके साथ कोई डील संभव नहीं। इससे पहले बुधवार तड़के अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों, होर्मुज क्षेत्र में 60 से ज्यादा छोटी मिलिट्री नावों, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार केंद्रों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के अनुसार, बुशहर परमाणु संयंत्र के पास भी जोरदार धमाके सुने गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो मुस्लिम देशों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन घटनाओं के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार प्रभावित हुआ है। पढ़ें पूरी खबर...

'निज्जर हत्याकांड में भारत का हाथ नहीं'

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हुई हत्या के मामले में कनाडा को भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों में झूठ बोलना पड़ा है। कनाडाई पुलिस (RCMP) ने स्पष्ट किया है कि इस हत्या में भारत सरकार या उसके किसी अधिकारी का कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिकी न्याय विभाग के हालिया दस्तावेजों में खुलासा हुआ कि निज्जर हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार था। कनाडा की डिप्टी कमिश्नर लिसा मोरलैंड ने CBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की जांच में भारत सरकार से जुड़ा कोई भी सुराग या सबूत नहीं मिला। भारत ने कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को पहले ही बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। पढ़ें पूरी खबर...

FBI की रडार पर पंजाब का SHO गुरिंदरजीत नागरा

पंजाब पुलिस के टांडा थाना प्रभारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा अब अमेरिकी FBI के निशाने पर हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने उन्हें गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को मदद करने और जबरन वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि नागरा ने भगवानपुरिया गैंग के साथ मिलकर पीड़ितों को झूठे हत्या के मामले में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूले। इस मामले के सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नागरा को पुलिस लाइनों में पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेज दिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी है। ये आरोप अमेरिका द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' के तहत सामने आए हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधी गिरोहों पर कार्रवाई की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

थप्पड़बाजी के आरोपों पर शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे की सफाई

सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में शिवसेना (शिंदे गुट) के कॉरपोरेटर रमेश म्हात्रे ने सफाई दी है। उन्होंने महिला डॉक्टर पर हाथ उठाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि CCTV फुटेज में जो दिख रहा है, वह कैमरा एंगल के कारण है। म्हात्रे ने बताया कि महिला डॉक्टर फोन पर बात करने में व्यस्त थीं, इसलिए मैंने उनका ध्यान खींचने के लिए हाथ थपथपाया। मैं उसे बेटी जैसी मानता हूं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की खराब व्यवस्था के कारण यह घटना हुई और वे इसे सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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