केतन मर्डर केस में सिया-चेतन की बढ़ीं मुश्किलें, चीन ने तीस्ता पर भारत को दिया झटका; शाम की बड़ी खबरें

पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, वहीं चीन ने तीस्ता नदी परियोजना पर भारत की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए अपना पूरा समर्थन जताया।

Top News Today: पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले में चट्टान से धक्का देकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने तीन जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर चीन ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना को अपना पूरा समर्थन घोषित कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने साफ कहा कि तीस्ता परियोजना किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

सिया गोयल और चेतन चौधरी को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले में चट्टान से धक्का देकर हत्या किए जाने के मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को बुधवार को अदालत ने 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि 18 जून को लोहागढ़ किले में केतन को जानबूझकर धक्का देकर हत्या की गई थी। रविवार को सिया गोयल की मौजूदगी में पुलिस ने अपराध स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया। बता दें कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई फरवरी 2025 में हुई थी और दोनों परिवारों ने नवंबर में उदयपुर में शादी का कार्यक्रम तय किया था। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तान पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी का सख्त बयान भारत-पाकिस्तान संबंधों पर विदेशों में हो रही अनौपचारिक चर्चाओं को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने साफ कहा है कि सरकार का ऐसे किसी भी विचार-विमर्श से कोई लेना-देना नहीं है। सोमवार को सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में मीडिया से बातचीत में मिसरी ने कहा कि रिटायर्ड राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से की जा रही ऐसी बैठकों का कोई मोल नहीं है। नई दिल्ली इनका संज्ञान नहीं लेती। पढ़ें पूरी खबर...

अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होगा भारत ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत हिस्सा लेगा। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा ईरान जाकर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। पढ़ें पूरी खबर...

जर्मनी के स्टेड शहर में अंधाधुंध गोलीबारी, 5 की मौत उत्तरी जर्मनी के स्टेड शहर में सोमवार को एक यूथ सेंटर में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह घटना हैम्बर्ग के पश्चिम में स्थित करीब 50000 आबादी वाले शांत शहर के सेंट्रल स्टेड यूथ सेंटर में हुई। हमले का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पढ़ें पूरी खबर...