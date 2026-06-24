पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसा एयर इंडिया का विमान, केतन केस में सिया का खौफनाक कूबलनामा, टॉप-5

दिल्ली से अमृतसर जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-321 रास्ता भटककर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में पहुंच गया, जिसके बाद पाक ATC की चेतावनी पर विमान दिल्ली लौट आया। दूसरी ओर पुणे के लोहागढ़ किले में मंगेतर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है।

Top News Today: दिल्ली से अमृतसर जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-321 रास्ता भटककर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुस गया, जिसके बाद पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चेतावनी पर विमान को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। इसी बीच पुणे में लोहागढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में मंगेतर को धक्का देकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें आरोपी सिया गोयल ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात भी स्वीकार की है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

दिल्ली-अमृतसर उड़ान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में भटकी भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-321 सोमवार रात अपने निर्धारित रास्ते से भटककर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुस गई। पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को चेतावनी जारी कर तुरंत वापस लौटने का निर्देश दिया। सूत्रों के अनुसार, एयरबस A320 विमान सोमवार रात करीब 9:18 बजे दिल्ली से उड़ा था। पायलट को पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश की जानकारी तब मिली जब पाकिस्तानी एटीसी की चेतावनी आने लगी। इसके बाद विमान को दिल्ली वापस लौटने का आदेश दिया गया और वह सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया। पढ़ें पूरी खबर...

पुणे हत्याकांड: मंगेतर सिया गोयल ने कबूल किया अपराध लोहागढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में गिरकर मारे गए 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सिया ने बताया कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। केतन के प्रेमी चेतन चौधरी ने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बता दें कि केतन एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे। उनकी सगाई दूर की रिश्तेदारी में सिया गोयल से तय हुई थी। दोनों अक्सर घूमने जाते थे। घटना के दिन वे लोहागढ़ किले गए थे, जहां सिया ने केतन को खाई में धक्का दे दिया। पढ़ें पूरी खबर...

कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत ढही पश्चिम बंगाल की राजधानी में बुधवार दोपहर तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम की छत ढह जाने से हड़कंप मच गया। हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 60 से अधिक लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई जब गोदाम में कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था। राहत-बचाव कार्य तेजी से जारी है। अब तक 11 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। भारतीय सेना, NDRF, SDRF की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। क्रेन और गैस कटर की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान के परमाणु ठिकानों का होगा निरीक्षण अमेरिका-ईरान के ऐतिहासिक अंतरिम परमाणु समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षक जल्द ही ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों का दौरा करेंगे। IAEA महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने जापान के फुकुशिमा में संवाददाता सम्मेलन में साफ कहा कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में निरीक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से शामिल है और यह ‘अनिवार्य’ है। ग्रॉसी ने कहा कि समझौता ज्ञापन में साफ लिखा है कि सभी परमाणु सामग्री वाली सुविधाओं की निगरानी IAEA करेगा। पढ़ें पूरी खबर...