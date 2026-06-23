मोहन यादव के बचाव में उतरे अखिलेश, IAF के टेंडर ने खोली राफेल पर पाकिस्तान की पोल, पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बचाव में उतरते हुए कहा कि भाजपा तीन मुख्यमंत्रियों को हटाने की साजिश रच रही है। इसी बीच IAF के टेंडर ने पाकिस्तान के राफेल मार गिराने के झूठे दावों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया।

Top News Today: विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बचाव में उतरते हुए कहा कि भाजपा तीन मुख्यमंत्रियों को हटाने की साजिश रच रही है। अखिलेश ने मोहन यादव पर लगे जमीन विवाद को पुरानी रियल एस्टेट पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। इसी बीच भारतीय वायुसेना के एक आधिकारिक टेंडर ने पाकिस्तान के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में राफेल विमानों को मार गिराने के झूठे दावों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। IAF के दस्तावेज में सभी 36 राफेल विमानों की रखरखाव और संचालन का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी गई। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

IAF के टेंडर ने खोली पाकिस्तान की पोल पाकिस्तान के प्रोपगैंडा का एक और झूठ भारतीय वायुसेना (IAF) के आधिकारिक दस्तावेज ने उजागर कर दिया है। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान उसने भारत के कई राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए, लेकिन IAF के टेंडर ने इस दावे की पोल खोल दी। वायुसेना ने सभी 36 राफेल विमानों की रखरखाव, तकनीकी सहायता और संचालन के लिए टेंडर जारी किया है, जो भारत-फ्रांस डील के तहत खरीदे गए थे। पढ़ें पूरी खबर...

भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस पर हत्या का केस दर्ज बिहार के भोजपुर जिले में मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के मामले में पांच दिन बाद पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों में जगदीशपुर के एसडीपीओ डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस एनकाउंटर को लेकर परिजनों, स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति का आदेश दे चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर...

विधानसभा में स्टालिन की मिमिक्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को विधानसभा में भाषण के दौरान डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की मिमिक्री कर सभी को चौंका दिया। भाषण समाप्त करने के बाद स्पीकर से अनुमति लेकर विजय ने स्टालिन के खास स्टाइल में हाथ लहराया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पढ़ें पूरी खबर...