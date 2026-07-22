सोनम वांगचुक ने दिया अनशन पर बड़ा अपडेट, राहुल गांधी ने सरकार से कीं तीन अहम मांगें, पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

नीट-यूजी पेपर लीक मामले ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने दो शर्तें रखी हैं। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांगने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है...

Top News Today: नीट-यूजी पेपर लीक मामले ने सियासी तापमान चरम पर पहुंचा दिया है। एक ओर अस्पताल के बेड से अनशन समाप्त करने को तैयार सोनम वांगचुक ने केंद्र की मोदी सरकार से दो बड़ी शर्तों पर सहमति मांगी है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक माफी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने को तैयार नीट-यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने को तैयार हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने सरकार के सामने दो शर्तें भी रखी है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने शर्तों के बारे में उल्लेख किया है। सोनम वांगचुक के अनुसार, अगर सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लीगल ऐक्शन न लेने का भरोसा दे तो वे अनशन खत्म कर देंगे। पढ़ें पूरी खबर...

राहुल गांधी ने पीएम मोदी से माफी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीन प्रमुख मांगें रखीं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे प्रकरण में देश से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, जबकि तीसरी मांग सोमवार को छात्रों पर हुई कथित बर्बरता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। उन्होंने छात्रों के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दोहराया और पुलिस कार्रवाई की निंदा की। पढ़ें पूरी खबर...

कैफे में मुस्लिम युवकों के साथ पकड़े जाने के बाद किशोरी ने दी जान उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एक कैफे में दो मुस्लिम युवकों के साथ मिलने पहुंची एक किशोरी को आधार कार्ड से पहचान होने के बाद स्थानीय संगठनों के लोगों ने घेर लिया। हंगामे और कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किशोरी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...