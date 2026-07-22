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सोनम वांगचुक ने दिया अनशन पर बड़ा अपडेट, राहुल गांधी ने सरकार से कीं तीन अहम मांगें, पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नीट-यूजी पेपर लीक मामले ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने दो शर्तें रखी हैं। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांगने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है...

सोनम वांगचुक ने दिया अनशन पर बड़ा अपडेट, राहुल गांधी ने सरकार से कीं तीन अहम मांगें, पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

Top News Today: नीट-यूजी पेपर लीक मामले ने सियासी तापमान चरम पर पहुंचा दिया है। एक ओर अस्पताल के बेड से अनशन समाप्त करने को तैयार सोनम वांगचुक ने केंद्र की मोदी सरकार से दो बड़ी शर्तों पर सहमति मांगी है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक माफी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने को तैयार

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने को तैयार हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने सरकार के सामने दो शर्तें भी रखी है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने शर्तों के बारे में उल्लेख किया है। सोनम वांगचुक के अनुसार, अगर सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लीगल ऐक्शन न लेने का भरोसा दे तो वे अनशन खत्म कर देंगे। पढ़ें पूरी खबर...

राहुल गांधी ने पीएम मोदी से माफी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की

नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीन प्रमुख मांगें रखीं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे प्रकरण में देश से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, जबकि तीसरी मांग सोमवार को छात्रों पर हुई कथित बर्बरता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। उन्होंने छात्रों के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दोहराया और पुलिस कार्रवाई की निंदा की। पढ़ें पूरी खबर...

कैफे में मुस्लिम युवकों के साथ पकड़े जाने के बाद किशोरी ने दी जान

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एक कैफे में दो मुस्लिम युवकों के साथ मिलने पहुंची एक किशोरी को आधार कार्ड से पहचान होने के बाद स्थानीय संगठनों के लोगों ने घेर लिया। हंगामे और कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किशोरी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...

ललित मोदी भारत लौटने को तैयार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक ललित मोदी को 16 साल पुराने फेमा मामले में बड़ी राहत मिली है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया। राहत मिलने के बाद ललित मोदी ने भारत वापसी की इच्छा जताई है। बता दें कि ललित मोदी इस वक्त इंग्लैंड में रह रहे हैं। गौरतलब है कि पूरा मामला IPL 2009 के दक्षिण अफ्रीका में आयोजन से जुड़ा है, जिसमें BCCI पर विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। पढ़ें पूरी खबर...

अनुपम खेर ने छात्र आंदोलन को बताया समाज की सबसे सच्ची आवाज

जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे समाज की सबसे सच्ची आवाज बताया है। अनुपम खेर ने कहा कि छात्रों की बेचैनी, गुस्सा और उम्मीदों को वे समझते हैं, लेकिन आंदोलन में बाहरी तत्वों के घुसपैठ से सावधान रहने की चेतावनी भी दी। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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