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Hindi Breaking News: कोलकाता से PM मोदी का संदेश, बोले- पूरा भारत योग की ऊर्जा से भरा नजर आ रहा है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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Hindi Breaking News: कोलकाता से PM मोदी का संदेश, बोले- पूरा भारत योग की ऊर्जा से भरा नजर आ रहा है।

7:00 AM- विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड ग्राउंड में एक कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक बंगाल और पूर्वोत्तर से लेकर सौराष्ट्र तक पूरा भारत योग की ऊर्जा और शक्ति से भरा हुआ नजर आ रहा है।

6:30AM- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता के बीच ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 60 दिनों के युद्धविराम के दौरान या उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के ऊपर कोई टोल नहीं लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई टैक्स लगेगा भी तो वह ईरान नहीं अमेरिका लागू करेगा। बता दें, ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि पीस डील पर बातचीत करने के लिए मिलने वाले हैं। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अराघची और गालिबेफ पहुंच चुके हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पहुंचने वाले हैं।

6: 20AM- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर जल्दी ही इस्तीफा दे सकते हैं। लगातार राजनीतिक विवाद और अमेरिका के के साथ तनातनी के बाद अब दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बड़े फैसले से पहले वह अपनी पत्नी और बाकी सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि लेबर पार्टी के सरकारी सूत्रों की मानें, तो यह खबरें अफवाह हैं। स्टार्मर का पूरा ध्यान अभी अपनी सरकार चलाने पर है।

6:10AM- तमिलनाडु में एक फैक्ट्री में हुए धमाके में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एट्टायापुरम के पास आयन राजापट्टी स्थित फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है। इस धमाके के समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे, इसकी वजह से एक की मौत हो गई है, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। मृतक महिला की पहचान नाथथुपट्टी निवासी मरियम्मल के रूप में हुई है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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