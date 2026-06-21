Hindi Breaking News: कोलकाता से PM मोदी का संदेश, बोले- पूरा भारत योग की ऊर्जा से भरा नजर आ रहा है।

देश-दुनिया की बड़ी खबरें हों या बॉलीवुड का रोमांच, खेल जगत की सटीक जानकारी! सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है ट्रेंड और महाराष्ट्र में किस तरफ जाएंगें 6 सांसद। सटीक खबर और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ। हर अपडेट सबसे पहले आप तक

7:00 AM- विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड ग्राउंड में एक कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक बंगाल और पूर्वोत्तर से लेकर सौराष्ट्र तक पूरा भारत योग की ऊर्जा और शक्ति से भरा हुआ नजर आ रहा है।

6:30AM- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता के बीच ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 60 दिनों के युद्धविराम के दौरान या उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के ऊपर कोई टोल नहीं लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई टैक्स लगेगा भी तो वह ईरान नहीं अमेरिका लागू करेगा। बता दें, ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि पीस डील पर बातचीत करने के लिए मिलने वाले हैं। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अराघची और गालिबेफ पहुंच चुके हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पहुंचने वाले हैं।

6: 20AM- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर जल्दी ही इस्तीफा दे सकते हैं। लगातार राजनीतिक विवाद और अमेरिका के के साथ तनातनी के बाद अब दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बड़े फैसले से पहले वह अपनी पत्नी और बाकी सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि लेबर पार्टी के सरकारी सूत्रों की मानें, तो यह खबरें अफवाह हैं। स्टार्मर का पूरा ध्यान अभी अपनी सरकार चलाने पर है।