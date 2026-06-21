'बुर्का-पहचान जरूरी, एग्जाम नहीं' से लेकर फैक्ट्री में मौत के कहर तक, पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

राजस्थान के अजमेर में नीट यूजी परीक्षा में एक छात्रा ने बुर्का हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे लिए पहचान जरूरी है, एग्जाम नहीं। वहीं तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक से 7 महिला मजदूरों की मौत हो गई।

Top News Today: नीट UG परीक्षा के दौरान राजस्थान के अजमेर में बुर्का को लेकर विवाद और तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव की दो बड़ी घटनाओं ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी हैं। अजमेर में कुलसुम बानो नामक छात्रा ने बुर्का हटाने की मांग पर एग्जाम सेंटर पर हंगामा कर दिया और कहा कि मेरे लिए परीक्षा नहीं, पहचान जरूरी है। वहीं तमिलनाडु में गैस लीक की दुर्घटना में 7 महिला मजदूरों की मौत हो गई और 67 अन्य घायल हो गए। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

'मेरे लिए एग्जाम नहीं, पहचान जरूरी' देशभर में नीट-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुई। इसी दौरान राजस्थान के अजमेर परीक्षा केंद्र पर बुर्का पहनी एक छात्रा को शुरुआत में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कुलसुम बानो नामक इस छात्रा ने दावा किया कि उनके बुर्का और दुपट्टे के कारण उन्हें अंदर जाने से रोका गया। छात्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि मैं ब्यावर से परीक्षा देने आई थी। 3 मई को भी मैंने यही कपड़े पहने थे। पहले दुपट्टा हटाने को कहा गया, फिर बुर्का भी हटाने को कहा। अगर एनटीए ने इजाजत दी है तो ये लोग हमें रोक नहीं सकते। मेरे लिए परीक्षा से ज्यादा मेरी पहचान और बुर्का जरूरी है। अगर इन कपड़ों में एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगी। पढ़ें पूरी खबर...

बागी सांसद की बेटी राजुल पाटिल उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र राजनीति में उथल-पुथल के बीच शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसद संजय दीना पाटिल की बेटी राजुल पाटिल रविवार को उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पहुंचीं। राजुल ने स्पष्ट किया कि वह अपने पिता के बागी रुख के बावजूद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ हैं। राजुल ने मीडिया से कहा कि मैं उद्धव साहेब और आदित्य साहेब से मिलने आई थी। मैंने अपनी भूमिका साफ कर दी है। मैं पार्टी में हूं और उनके साथ हूं। मैं निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगी। उन्होंने बताया कि घर में व्यक्तिगत फैसले स्वतंत्र हैं। पिता अपना फैसला लेंगे, लेकिन मेरा फैसला ठाकरे गुट के साथ है। पढ़ें पूरी खबर...

पुलिसकर्मियों पर हमले रोकने के लिए शुभेंदु सरकार सख्त पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान, तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों व लोकसेवकों पर हमलों को रोकने के लिए दो सख्त विधेयक ला रही है। रविवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। गृह विभाग सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावित बिलों को मंजूरी के लिए रख सकता है। इन्हें बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि इनका मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। कई बार कर्तव्य पालन के दौरान पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और केंद्रीय बलों पर हमले हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

तमिलनाडु में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के कन्निगापैरम गांव स्थित सेंट पीटर्स एंड पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री में रविवार को अमोनिया गैस रिसाव की दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 7 महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 67 अन्य श्रमिक घायल हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री के मुख्य वाल्व से गैस रिसाव हुआ। घटना के बाद सैकड़ों कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 7 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अधिकांश प्रभावित उत्तर भारतीय राज्यों से आए प्रवासी मजदूर हैं। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ, चक्कर और उल्टी की शिकायत की। पढ़ें पूरी खबर...