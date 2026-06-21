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'बुर्का-पहचान जरूरी, एग्जाम नहीं' से लेकर फैक्ट्री में मौत के कहर तक, पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजस्थान के अजमेर में नीट यूजी परीक्षा में एक छात्रा ने बुर्का हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे लिए पहचान जरूरी है, एग्जाम नहीं। वहीं तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक से 7 महिला मजदूरों की मौत हो गई।

'बुर्का-पहचान जरूरी, एग्जाम नहीं' से लेकर फैक्ट्री में मौत के कहर तक, पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Top News Today: नीट UG परीक्षा के दौरान राजस्थान के अजमेर में बुर्का को लेकर विवाद और तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव की दो बड़ी घटनाओं ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी हैं। अजमेर में कुलसुम बानो नामक छात्रा ने बुर्का हटाने की मांग पर एग्जाम सेंटर पर हंगामा कर दिया और कहा कि मेरे लिए परीक्षा नहीं, पहचान जरूरी है। वहीं तमिलनाडु में गैस लीक की दुर्घटना में 7 महिला मजदूरों की मौत हो गई और 67 अन्य घायल हो गए। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

'मेरे लिए एग्जाम नहीं, पहचान जरूरी'

देशभर में नीट-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुई। इसी दौरान राजस्थान के अजमेर परीक्षा केंद्र पर बुर्का पहनी एक छात्रा को शुरुआत में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कुलसुम बानो नामक इस छात्रा ने दावा किया कि उनके बुर्का और दुपट्टे के कारण उन्हें अंदर जाने से रोका गया। छात्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि मैं ब्यावर से परीक्षा देने आई थी। 3 मई को भी मैंने यही कपड़े पहने थे। पहले दुपट्टा हटाने को कहा गया, फिर बुर्का भी हटाने को कहा। अगर एनटीए ने इजाजत दी है तो ये लोग हमें रोक नहीं सकते। मेरे लिए परीक्षा से ज्यादा मेरी पहचान और बुर्का जरूरी है। अगर इन कपड़ों में एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगी। पढ़ें पूरी खबर...

बागी सांसद की बेटी राजुल पाटिल उद्धव ठाकरे के साथ

महाराष्ट्र राजनीति में उथल-पुथल के बीच शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसद संजय दीना पाटिल की बेटी राजुल पाटिल रविवार को उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पहुंचीं। राजुल ने स्पष्ट किया कि वह अपने पिता के बागी रुख के बावजूद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ हैं। राजुल ने मीडिया से कहा कि मैं उद्धव साहेब और आदित्य साहेब से मिलने आई थी। मैंने अपनी भूमिका साफ कर दी है। मैं पार्टी में हूं और उनके साथ हूं। मैं निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगी। उन्होंने बताया कि घर में व्यक्तिगत फैसले स्वतंत्र हैं। पिता अपना फैसला लेंगे, लेकिन मेरा फैसला ठाकरे गुट के साथ है। पढ़ें पूरी खबर...

पुलिसकर्मियों पर हमले रोकने के लिए शुभेंदु सरकार सख्त

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान, तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों व लोकसेवकों पर हमलों को रोकने के लिए दो सख्त विधेयक ला रही है। रविवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। गृह विभाग सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावित बिलों को मंजूरी के लिए रख सकता है। इन्हें बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि इनका मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। कई बार कर्तव्य पालन के दौरान पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और केंद्रीय बलों पर हमले हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

तमिलनाडु में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के कन्निगापैरम गांव स्थित सेंट पीटर्स एंड पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री में रविवार को अमोनिया गैस रिसाव की दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 7 महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 67 अन्य श्रमिक घायल हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री के मुख्य वाल्व से गैस रिसाव हुआ। घटना के बाद सैकड़ों कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 7 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अधिकांश प्रभावित उत्तर भारतीय राज्यों से आए प्रवासी मजदूर हैं। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ, चक्कर और उल्टी की शिकायत की। पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस के कार्यक्रम में नारे लगने पर भड़के खरगे

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस के ‘संकल्प समावेश’ कार्यक्रम के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कार्यकर्ताओं पर नाराज हो गए। जब कुछ कार्यकर्ता ‘डीके-डीके’ के नारे लगाने लगे तो खरगे ने मंच से ही उन्हें फटकार लगाई। खरगे ने कहा कि बेकार लोग, क्या नारे लगाने से पूरा देश प्रभावित हो जाएगा? यह किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पार्टी का कार्यक्रम है। यहां व्यक्तिपूजा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नारेबाजी का फुटेज उपलब्ध है और जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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