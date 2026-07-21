दिल्ली में राहुल गांधी का धरना, उधर PoK में फिर गरजे प्रदर्शनकारी; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ पहली बार 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दूसरी ओर पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है।

Top News Today: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर ऐतिहासिक धरना शुरू कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की मांगों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आंदोलन तेज होते जा रहा है। JAAC ने मंगलवार को जारी बयान में स्पष्ट किया कि अधिकारियों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता या लिखित समझौता नहीं हुआ है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल-प्रियंका देश की राजधानी नई दिल्ली में सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पहली बार प्रधानमंत्री आवास (7 लोक कल्याण मार्ग) के बाहर धरने पर बैठे। कांग्रेस नेताओं ने खरगे के आवास से पैदल मार्च निकालकर पीएम आवास पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यह धरना संसद में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे को स्पीकर द्वारा चर्चा न करने दिए जाने के विरोध में है। पढ़ें पूरी खबर...

JAAC ने समझौते की खबरों को किया खारिज पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में लगातार कई दिनों से चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने प्रशासन के साथ किसी भी समझौते की सोशल मीडिया पर वायरल खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। JAAC ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि अधिकारी स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई लिखित समझौता या अंतिम एग्रीमेंट नहीं हुआ है। संगठन ने इसे प्रोपेगैंडा बताते हुए चेतावनी दी कि ऐसी अफवाहें आंदोलन को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में गांव के गरीबों से नहीं वसूला जाएगा टैक्स बिहार सरकार ने गांवों में होल्डिंग टैक्स को लेकर फैली भ्रांति को दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को विधान परिषद में स्पष्ट किया कि गांवों के गरीब लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कचरा प्रबंधन और नलजल योजना के लिए 30 रुपये मासिक पहले से ही प्रावधान है। होल्डिंग टैक्स का नियम भी पहले से है, लेकिन गरीबों से वसूली का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

रेप केस में अभिषेक पोरेल समेत दो को तुरंत गिरफ्तार करो युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप मामले में पोरेल समेत दो आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मोगरा पुलिस को पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने का भी निर्देश दिया, ताकि शिकायतकर्ता महिला की तस्वीरें और वीडियो शेयर न किए जा सकें। 23 वर्षीय पोरेल पर मेडिकल छात्रा से रेप का आरोप है। छात्रा का कहना है कि क्रिकेटर ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और रिकॉर्ड कर लिया। पढ़ें पूरी खबर...