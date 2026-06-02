सीबीएसई चेयरमैन-सचिव का तबादला, उधर गैस उपभोक्ताओं को झटका; टॉप-5

Top News Today: कक्षा 12वीं के मूल्यांकन पोर्टल में आई गंभीर खामियों के बाद केंद्र सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव का तुरंत तबादला कर दिया गया। दूसरी ओर एलपीजी होम डिलीवरी पर 25 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

Top News Today: कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में आई गंभीर तकनीकी खामियों को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और बोर्ड के सचिव का तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया है। दूसरी ओर, अमेरिका-ईरान जंग के असर से एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत में 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर के दाम फिर बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही होम डिलीवरी पर 25 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

OSM विवाद के बीच CBSE चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में आई गंभीर तकनीकी खामियों को लेकर देशभर में उठे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सरकार ने CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और बोर्ड के सचिव का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में आई खामियों के कारण छात्रों के भविष्य पर असर पड़ने की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी पर लगेगा ₹25 का अतिरिक्त शुल्क अमेरिका-ईरान तनाव के कारण वैश्विक एलपीजी सप्लाई प्रभावित होने से भारत में भी गैस की कीमतों और उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कुछ श्रेणियों में कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। इंडियन ऑयल की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 5 किलोग्राम वाले 'छोटू' एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए ग्राहकों को प्रति रिफिल ₹25 का अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना होगा। यह सुविधा पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से उपलब्ध है। पढ़ें पूरी खबर...

कोलकाता में मार्च निकालकर धरने पर बैठीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार (2 जून) को पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र के राशमोनी एवेन्यू में विरोध मार्च निकाला और धरना दिया। उनके साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी, मदन मित्रा, कल्याण बनर्जी, फिरहाद हकीम, डेरेक ओ’ब्रायन और डोला सेन जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि, हाल ही में TMC टिकट पर जीतकर आए ज्यादातर नए विधायक इस कार्यक्रम में नदारद रहे। पढ़ें पूरी खबर...

तेलंगाना तुम्हारे बाप की जगह है- पवन कल्याण का तीखा हमला आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूरत या महाराष्ट्र में तेलुगू लोगों को रहने से रोकने की बात कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। पवन कल्याण ने TMC नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को भगाने की बात उन्होंने नहीं, बल्कि लोग खुद TMC नेताओं को भगा चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस, CPM और AIMIM पर भी सवाल उठाए और तेलंगाना विभाजन की प्रक्रिया को गलत बताया, हालांकि जनसेना कभी तेलंगाना के खिलाफ नहीं रही। पढ़ें पूरी खबर...