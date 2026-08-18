Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होर्मुज पर अमेरिका-ईरान फिर आमने-सामने, बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए नक्शे में अमेरिका का नया इलाका बताकर ईरान के साथ तनाव बढ़ा दिया है, दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का नोटिफिकेशन जारी कर 32388 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।

Top News Today 18 August
18 अगस्त की बड़ी खबरें

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ‘अमेरिका का नया इलाका’ घोषित कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि ऊर्जा शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है, जिससे ईरान के साथ तनाव और बढ़ गया है। दूसरी ओर तेहरान का कहना है कि जब तक वाशिंगटन अंतरिम शांति समझौते के वादे पूरे नहीं करता, तब तक होर्मुज बंद रहेगा। इस बीच बिहार से बड़ी खबर आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई-4.0 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत शिक्षा विभाग में कुल 32388 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पढ़ें शाम की बड़ा खबरें...

होर्मुज को लेकर ईरान की सख्त चेतावनी

अमेरिका संग जारी तनाव के बीच ईरान ने मंगलवार को एक नई और कड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान की संसद के अध्यक्ष और शीर्ष वार्ताकारों में शामिल मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक अमेरिका तेहरान की सभी प्रमुख मांगें पूरी नहीं कर देता। गालिबाफ ने जोर देते हुए कहा कि ईरान किसी भी तरह का समझौता या रियायत तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक वाशिंगटन अपनी तरफ से दिए गए वादों को अमल में नहीं लाता। पढ़ें पूरी खबर...

ट्रंप ने होर्मुज को बताया अमेरिका का नया इलाका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान के साथ तनाव और बढ़ा दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट कर इस रणनीतिक जलमार्ग को ‘अमेरिका का नया इलाका’ घोषित किया है। यह भड़काऊ नक्शा उस समय सामने आया जब ट्रंप ने दावा किया कि ऊर्जा शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाले इस संकरे रास्ते पर नेविगेशन के नियंत्रण को लेकर पहले से चल रहे विवाद में इससे एक नया आयाम जुड़ गया है। पढ़ें पूरी खबर...

यूपी में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा

आयुष्मान भारत योजना से जुड़े उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने डाटा एनालिटिक्स के आधार पर इन गड़बड़ियों को पकड़ा है। मरीजों के इलाज में लापरवाही, मानकों का पालन न करना, एक ही मरीज को बार-बार भर्ती दिखाना, एक ही रिपोर्ट बार-बार भेजना और ओपीडी में आए मरीज को भर्ती दिखाने जैसे मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 866 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक 648 अस्पतालों का डी-इम्पैनलमेंट किया गया है, जबकि 61 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है। 17 अस्पतालों में विशेषता का डी-इम्पैनलमेंट किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार शिक्षक भर्ती TRE-4.0 का नोटिफिकेशन जारी

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी TRE-4.0 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 32,388 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर है, जबकि पूरा फॉर्म 30 सितंबर 2026 तक जमा किया जा सकेगा। अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अभ्यर्थियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत बनाम श्रीलंका: चौथे भारत मजबूत स्थिति में

भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन समाप्त हो गया। भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा है। जवाब में श्रीलंकाई टीम 84 रन पर 4 विकेट खोकर खेल रही है। उन्हें जीत के लिए अभी 288 रन और चाहिए, जबकि भारत को 6 विकेट की जरूरत है। श्रीलंका की दूसरी पारी में निशान मदुष्का (6), कमिंदु मेंडिस (2) और पसिंदु सूरियाबंदारा (0) आउट हो गए। लाहिरू उदरा ने 16 रन बनाए, जबकि धनंजय डि सिल्वा (31*) और सोनल दिनुशा (25*) नाबाद हैं। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक-एक तथा मानव सुथार ने दो विकेट लिए। भारत की दूसरी पारी 48.5 ओवर में 193 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद बारिश ने खेल में बाधा डाली। मंगलवार को पहले सत्र में भारत ने चार विकेट गंवाकर 116 रन जोड़े और दूसरे सत्र में छह विकेट खोकर 82 रन बनाए। श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो ने चार, प्रभात जयसूर्या ने तीन, लाहिरू कुमारा ने दो और केशरा नुवांथा ने एक विकेट लिया। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

News Brief Top 10 News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।