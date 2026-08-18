होर्मुज पर अमेरिका-ईरान फिर आमने-सामने, बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए नक्शे में अमेरिका का नया इलाका बताकर ईरान के साथ तनाव बढ़ा दिया है, दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का नोटिफिकेशन जारी कर 32388 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ‘अमेरिका का नया इलाका’ घोषित कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि ऊर्जा शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है, जिससे ईरान के साथ तनाव और बढ़ गया है। दूसरी ओर तेहरान का कहना है कि जब तक वाशिंगटन अंतरिम शांति समझौते के वादे पूरे नहीं करता, तब तक होर्मुज बंद रहेगा। इस बीच बिहार से बड़ी खबर आई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई-4.0 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत शिक्षा विभाग में कुल 32388 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पढ़ें शाम की बड़ा खबरें...

होर्मुज को लेकर ईरान की सख्त चेतावनी अमेरिका संग जारी तनाव के बीच ईरान ने मंगलवार को एक नई और कड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान की संसद के अध्यक्ष और शीर्ष वार्ताकारों में शामिल मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तब तक नहीं खोला जाएगा, जब तक अमेरिका तेहरान की सभी प्रमुख मांगें पूरी नहीं कर देता। गालिबाफ ने जोर देते हुए कहा कि ईरान किसी भी तरह का समझौता या रियायत तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक वाशिंगटन अपनी तरफ से दिए गए वादों को अमल में नहीं लाता। पढ़ें पूरी खबर...

ट्रंप ने होर्मुज को बताया अमेरिका का नया इलाका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान के साथ तनाव और बढ़ा दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट कर इस रणनीतिक जलमार्ग को ‘अमेरिका का नया इलाका’ घोषित किया है। यह भड़काऊ नक्शा उस समय सामने आया जब ट्रंप ने दावा किया कि ऊर्जा शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाले इस संकरे रास्ते पर नेविगेशन के नियंत्रण को लेकर पहले से चल रहे विवाद में इससे एक नया आयाम जुड़ गया है। पढ़ें पूरी खबर...

यूपी में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने डाटा एनालिटिक्स के आधार पर इन गड़बड़ियों को पकड़ा है। मरीजों के इलाज में लापरवाही, मानकों का पालन न करना, एक ही मरीज को बार-बार भर्ती दिखाना, एक ही रिपोर्ट बार-बार भेजना और ओपीडी में आए मरीज को भर्ती दिखाने जैसे मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 866 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक 648 अस्पतालों का डी-इम्पैनलमेंट किया गया है, जबकि 61 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है। 17 अस्पतालों में विशेषता का डी-इम्पैनलमेंट किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार शिक्षक भर्ती TRE-4.0 का नोटिफिकेशन जारी बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी TRE-4.0 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 32,388 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर है, जबकि पूरा फॉर्म 30 सितंबर 2026 तक जमा किया जा सकेगा। अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अभ्यर्थियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। पढ़ें पूरी खबर...