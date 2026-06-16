राहुल गांधी ने Gen Z को ललकारा, हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर; पढ़ें आज की बड़ी खबरें

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेन-जी को ललकारते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि पेपर लीक व परीक्षा घोटालों से लाखों युवाओं के सपनों पर प्रहार हो रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल में TMC संकट के बीच हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया है...

Top News Today: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने युवाओं खासकर जेन-जी को सरकार के खिलाफ लामबंद होने का आह्वान करते हुए कहा है कि पेपर लीक, परीक्षाओं का रद्द होना और अधूरी भर्तियां लाखों युवाओं के सपनों पर सीधा प्रहार हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में चल रहे सियासी संकट के बीच आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर देते हुए कहा है कि अगर वे चुनाव लड़ना चाहें तो वह पूरा समर्थन देंगे। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

Gen Z को ललकारते हुए राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में बुधवार (17 जून) को होने वाले छात्र सम्मेलन से पहले Gen Z और युवाओं को विशेष संदेश दिया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द होना और अधूरी भर्तियां सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों पर सीधा प्रहार हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि मेरे युवा और Gen Z साथियों, मेरे मन में एक बात बिल्कुल साफ है और आपको भी इसे अपने दिल में बिठा लेना चाहिए, भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पढ़ें पूरी खबर...

हुमायूं कबीर ने TMC प्रमुख को चुनाव लड़ने का दिया समर्थन तृणमूल कांग्रेस (TMC) में सियासी संकट गहराता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद 58 विधायकों के बगावत के बाद अब 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी है। ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य फिलहाल अनिश्चित नजर आ रहा है। इसी बीच आम जनता उन्नयन पार्टी (AIJUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर देते हुए कहा कि अगर उन्हें समर्थन की जरूरत पड़े तो वह पूरा साथ देंगे। कबीर ने स्पष्ट किया कि यदि ममता रेजिनगर सीट से चुनाव लड़ती हैं तो उनकी जीत के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं, अगर वे बसीरहाट से लड़ना चाहती हैं तो उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

चीन और जापान में 6.3 तीव्रता के जोरदार भूकंप चीन और जापान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रांत किंगहाई के हासी क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर बताई गई। राज्य मीडिया के अनुसार, इस भूकंप में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। उच्च ऊंचाई वाले इलाके में आए भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स दर्ज किए गए, जिनमें 4.9 तीव्रता का एक आफ्टरशॉक भी शामिल है। चीन भूकंप प्रशासन ने इमरजेंसी रिस्पांस शुरू कर दिया है। कोयला खदानों के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बचाव दल फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

हिजबुल्लाह के खिलाफ ट्रंप का प्लान B अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी-7 शिखर सम्मेलन में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के अभियान पर नया और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल लेबनान की तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाई में नागरिक हताहतों को रोक नहीं पाता तो सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरआ इस जिम्मेदारी को संभाल लें। ट्रंप ने शरआ की तारीफ करते हुए उन्हें 'अद्भुत काम करने वाला' बताया। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल बिना दूसरों को मारते हुए यह काम नहीं कर सकता तो शरआ और सीरिया यह काम करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...