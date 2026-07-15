बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, PoK में बगवात की आग; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने पत्नी-बेटों को ED का समन मिलने के महज एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल हो गए। दूसरी ओर PoK नेता सरदार अमन कश्मीरी ने अलग स्वतंत्र देश बनाने का ऐलान कर दिया।

Top News Today: पश्चिम बंगाल में पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने कल पत्नी-बेटों को ED का समन मिलने के महज एक दिन बाद आज TMC छोड़कर नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल हो गए। वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने मुजफ्फराबाद की ओर 'लॉन्ग मार्च' से ठीक पहले पाकिस्तान के खिलाफ खुला विद्रोह करते हुए अलग स्वतंत्र देश बनाने का जोरदार ऐलान कर दिया। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनेगा भारत भारत मोबाइल फोन उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को नई गति देने के लिए 62,500 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि मोबाइल फोन सेक्टर के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से देश में भारी निवेश आने की उम्मीद है, जिससे मोबाइल फोन सस्ते होंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। पढ़ें पूरी खबर...

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर जातीय हिंसा की आग भड़क उठी है। जनवरी 2026 से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक नागा और कुकी समुदायों के बीच झड़पों से जुड़ी 85 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी इंफाल के आसपास के पांच बड़े इलाकों में तनाव फैल गया है। मैतेई-कुकी संघर्ष के बाद अब नागा और कुकी सशस्त्र गुटों के बीच अपहरण, आगजनी और आर्थिक नाकेबंदी की घटनाएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 214 से ज्यादा छापे मारे और 75 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पढ़ें पूरी खबर...

कल पत्नी-बेटों को ED का नोटिस, आज दल-बदल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कामरहाटी विधायक मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC छोड़कर नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। मित्रा ने TMC की सभी राष्ट्रीय और राज्य समितियों से इस्तीफा दे दिया है तथा पार्टी के मुख्य सचेतक पद से भी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना कमरा बदला है, मकान नहीं। मैं अभी भी TMC का हिस्सा हूं। पढ़ें पूरी खबर...

आतंकियों को घुसाने की साजिश पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में महंगाई, बुनियादी अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर चल रहा 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) का शांतिपूर्ण आंदोलन अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी सेना और ISI आंदोलन को कुचलने के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के गुर्गों को प्रदर्शनकारियों में घुसपैठ कराने की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...