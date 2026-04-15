ट्रंप बोले- ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा चीन, TCS नासिक कांड में बड़ा खुलासा, पढ़ें बड़ी खबरें

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन के संबंध में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई न करने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने चीन के सामने यह मुद्दा उठाया था और मुझे पूरा भरोसा मिला है कि चीन अब ईरान को हथियार नहीं देगा।

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन के संबंध में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई न करने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने चीन के सामने यह मुद्दा उठाया था और मुझे पूरा भरोसा मिला है कि चीन अब ईरान को हथियार नहीं देगा। इधर महाराष्ट्र के नासिक में आईटी दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ब्रांच में धर्मांतरण की कोशिशों और यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले ने हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस अब कंपनी के एचआर विभाग को भी इस मामले में पूछताछ के लिए पकड़ने की कोशिश कर रही है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा चीन, ट्रंप का बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई न करने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे को चीन के सामने उठाया था, जिस पर बीजिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है। ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ हफ्तों में जब वह चीन जाएंगे, तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें गले लगा लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजिंग होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की उनकी कोशिशों का पूरा समर्थन कर रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

TCS कांड में नया खुलासा: ट्रेनिंग में हिंदू देवी-देवताओं का अपमान आईटी दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की नासिक ब्रांच में धर्मांतरण की कोशिश और यौन उत्पीड़न के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी कर्मचारी ट्रेनिंग के दौरान हिंदू देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां करते थे। इस मामले में कई कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब कंपनी के एचआर विभाग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। विशेष जांच दल (SIT) इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है, जिसमें वरिष्ठ एचआर मैनेजर भी शामिल बताए जा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन INDIA अलायंस ने महिला आरक्षण संशोधन बिल पर अड़ंगा लगा दिया है। गठबंधन ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि संसद में आने वाले इस बिल का विरोध किया जाएगा। हालांकि गठबंधन ने यह भी कहा कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि बिल लाने के तरीके और उसकी टाइमिंग का विरोध कर रहा है। नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद INDIA गठबंधन के नेताओं ने यह फैसला लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बिल पेश करने के तरीके पर कई दलों को आपत्ति है। पढ़ें पूरी खबर...

तुर्की स्कूल में लगातार दूसरे दिन गोलीबारी, चार की मौत तुर्की के कहरमनमारस प्रांत में एक सेकेंडरी स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक घायल हो गए। यह घटना आयसर कालिक सेकेंडरी स्कूल में हुई, जहां एक हथियारबंद छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तुर्की के गवर्नर मुकर्रम उनलुअर ने बताया कि यह लगातार दूसरे दिन स्कूल में गोलीबारी की घटना है। मिडिल स्कूल के छात्र द्वारा की गई इस फायरिंग में चार लोगों की मौत हुई और 20 अन्य घायल हो गए। पढ़ें पूरी खबर...