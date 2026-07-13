रेलवे में करोड़ों की चोरी, ईरान युद्ध में रूस की 'एंट्री'; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

भारतीय रेलवे के एयर-कंडीशंड कोचों में यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाले बेडरोल की चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने भी अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूस ने Tu-214PU तेहरान भेज दिया है।

भारतीय रेलवे की संपत्ति को 'अपनी संपत्ति' मानकर यात्रियों द्वारा बड़े पैमाने पर चोरी किए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। RTI आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच एसी कोचों से 1.27 करोड़ बेडरोल आइटम्स (चादर, तकिया, कंबल, तौलिया) चोरी हो चुके हैं, जिसमें 2022-25 के बीच 56% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी ओर ईरान-अमेरिका तनाव के बीच रूस ने भी एंट्री कर ली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस ने अपना सबसे सुरक्षित एयरबोर्न कमांड विमान Tu-214PU तेहरान भेज दिया है, जिसे ईरान को मजबूत सैन्य समर्थन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। पढ़ें आज शाम की बड़ी खबरें...

AC कोच से चोरी हो गए करोड़ों बेडरोल भारतीय रेलवे में एसी कोच के बेडरोल (चादर, तकिया, कंबल और तौलिया) की चोरी अब गंभीर समस्या बन गई है। आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, हर रात करीब 8 लाख एसी यात्रियों में से औसतन हर 1,000 में से 1 यात्री बेडरोल का कोई न कोई सामान चुराकर ले जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2022 में कोविड के बाद बेडरोल सेवा बहाल होने के बाद से मई 2026 तक कुल 1.27 करोड़ बेडरोल आइटम्स चोरी हो चुके हैं। वर्ष 2022 से 2025 के बीच चोरियों में 56 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। रेलवे अब इस बढ़ती चोरी पर सख्त नजर रख रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर उद्धव ठाकरे की कांग्रेस को नसीहत शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटालों के खिलाफ जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन किया है। सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में ठाकरे ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर इस आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। साथ ही वांगचुक से आमरण अनशन समाप्त करने की गुजारिश करते हुए कहा कि उनका जीवन बेहद कीमती है। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' का धरना पिछले 24 दिनों से जारी है। पढ़ें पूरी खबर...

20 साल की चर्चा के बाद थिएटर कमांड को मंजूरी की राह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को एकीकृत कमान व्यवस्था (थिएटर कमांड) के तहत लाने की 20 साल पुरानी योजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी योजना सौंपी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर…

136 साल पुरानी एयरपोर्ट मस्जिद में नमाज क्यों बंद? कोलकाता एयरपोर्ट स्थित 136 वर्ष पुरानी बांकरा मस्जिद (गौरीपुर जामा मस्जिद) में नमाज पर लगाई गई अनिश्चितकालीन रोक को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्षी TMC ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को एयरपोर्ट पहुंचकर साफ शब्दों में सरकार का रुख रखा। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी चीज से ऊपर है। एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में बाहरी लोगों के लिए द्वार खुले नहीं रह सकते। उन्होंने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट चीन और बांग्लादेश दोनों के करीब होने के कारण अत्यंत संवेदनशील है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। पढ़ें पूरी खबर…