अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में $12 अरब का नया पेच, इधर भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ा तनाव; टॉप-5

असम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 9 बांग्लादेशी नागरिक नो-मैन्स लैंड में फंसे हुए हैं, जहां गतिरोध सोमवार को भी जारी है। वहीं, अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चाओं के बीच 12 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति को लेकर नया विवाद सामने आया है...

Top News Today: भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर असम के मनकाचर सेक्टर में रविवार से चला आ रहा गतिरोध सोमवार को भी जारी है, जहां नौ बांग्लादेशी नागरिक नो-मैन्स लैंड में फंसे हुए हैं और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं, पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चाओं के बीच अब 12 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, जिससे वार्ता जटिल होने के आसार दिख रहे हैं। पढ़ें आज की बड़ी खबर...

ईरान-US शांति समझौते के बीच 12 अरब डॉलर पर नया विवाद पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चाओं के बीच अब 12 अरब डॉलर की फ्रीज हुई संपत्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'मेहर' के अनुसार, दोनों देशों के बीच 14 सूत्रीय समझौता मसौदा तैयार हुआ है, जिसमें अमेरिका से वार्ता शुरू होने से पहले ईरान की कुछ फ्रीज संपत्तियां जारी करने की मांग की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 60 दिनों की वार्ता अवधि के दौरान कुल 24 अरब डॉलर की फ्रीज हुई ईरानी संपत्तियां रिलीज की जानी हैं, जिनमें से आधी राशि बातचीत शुरू होने से पहले उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, अमेरिका ने इस मांग से साफ इनकार कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

बांग्लादेश की हिमाकत: भारतीय राजदूत को तलब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाढे को तलब किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार जाहेद उर रहमान के साथ हुई घटना को लेकर बांग्लादेश ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जाहेद उर रहमान भारतीय महासागर रिम संघ (IORA) की सीनियर अधिकारियों की 28वीं बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान उन्हें वॉचलिस्ट में नाम होने के कारण लगभग ढाई घंटे तक रोके रखा गया। पूछताछ के बाद उन्हें यात्रा की अनुमति मिली, लेकिन उन्होंने बैठक में हिस्सा लिए बिना बांग्लादेश लौटने का फैसला कर लिया। पढ़ें पूरी खबर...

असम के मनकाचर सेक्टर में 9 बांग्लादेशी नागरिक नो-मैन्स लैंड में फंसे भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के असम स्थित मनकाचर सेक्टर में रविवार से शुरू हुआ गतिरोध सोमवार को भी जारी है। नौ बांग्लादेशी नागरिक दोनों देशों के बीच नो-मैन्स लैंड में फंसे हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों के अनुसार, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इन नागरिकों को अपने देश में वापस लेने से साफ इनकार कर रहा है, जिससे समस्या और जटिल हो गई है। BSF ने रविवार को इस मुद्दे पर BGB के साथ फ्लैग मीटिंग की थी। लंबी चर्चा के बावजूद बैठक बेनतीजा रही और कोई सहमति नहीं बन सकी। हालांकि, आज सोमवार को दोनों पक्षों के बीच एक और फ्लैग मीटिंग आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसमें इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा, मोदी भी गारंटी ले सकते हैं आप के सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद संजय सिंह पर पाला बदलने के सवाल उठ रहे थे। AAP नेता संजय सिंह ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले सकते हैं कि मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। मरते दम तक भाजपा में जाने का सपना भी देखना गुनाह है। संजय सिंह ने भाजपा की विचारधारा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी नफरत फैलाने और देश को तोड़ने की नीति पर चलती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर भी स्पष्ट जवाब देते हुए अपनी AAP में बने रहने की बात दोहराई। पढ़ें पूरी खबर...