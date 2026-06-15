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अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में $12 अरब का नया पेच, इधर भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ा तनाव; टॉप-5

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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असम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 9 बांग्लादेशी नागरिक नो-मैन्स लैंड में फंसे हुए हैं, जहां गतिरोध सोमवार को भी जारी है। वहीं, अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चाओं के बीच 12 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति को लेकर नया विवाद सामने आया है...

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में $12 अरब का नया पेच, इधर भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ा तनाव; टॉप-5

Top News Today: भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर असम के मनकाचर सेक्टर में रविवार से चला आ रहा गतिरोध सोमवार को भी जारी है, जहां नौ बांग्लादेशी नागरिक नो-मैन्स लैंड में फंसे हुए हैं और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं, पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चाओं के बीच अब 12 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, जिससे वार्ता जटिल होने के आसार दिख रहे हैं। पढ़ें आज की बड़ी खबर...

ईरान-US शांति समझौते के बीच 12 अरब डॉलर पर नया विवाद

पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चाओं के बीच अब 12 अरब डॉलर की फ्रीज हुई संपत्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'मेहर' के अनुसार, दोनों देशों के बीच 14 सूत्रीय समझौता मसौदा तैयार हुआ है, जिसमें अमेरिका से वार्ता शुरू होने से पहले ईरान की कुछ फ्रीज संपत्तियां जारी करने की मांग की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 60 दिनों की वार्ता अवधि के दौरान कुल 24 अरब डॉलर की फ्रीज हुई ईरानी संपत्तियां रिलीज की जानी हैं, जिनमें से आधी राशि बातचीत शुरू होने से पहले उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, अमेरिका ने इस मांग से साफ इनकार कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

बांग्लादेश की हिमाकत: भारतीय राजदूत को तलब

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाढे को तलब किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार जाहेद उर रहमान के साथ हुई घटना को लेकर बांग्लादेश ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जाहेद उर रहमान भारतीय महासागर रिम संघ (IORA) की सीनियर अधिकारियों की 28वीं बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान उन्हें वॉचलिस्ट में नाम होने के कारण लगभग ढाई घंटे तक रोके रखा गया। पूछताछ के बाद उन्हें यात्रा की अनुमति मिली, लेकिन उन्होंने बैठक में हिस्सा लिए बिना बांग्लादेश लौटने का फैसला कर लिया। पढ़ें पूरी खबर...

असम के मनकाचर सेक्टर में 9 बांग्लादेशी नागरिक नो-मैन्स लैंड में फंसे

भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के असम स्थित मनकाचर सेक्टर में रविवार से शुरू हुआ गतिरोध सोमवार को भी जारी है। नौ बांग्लादेशी नागरिक दोनों देशों के बीच नो-मैन्स लैंड में फंसे हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों के अनुसार, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इन नागरिकों को अपने देश में वापस लेने से साफ इनकार कर रहा है, जिससे समस्या और जटिल हो गई है। BSF ने रविवार को इस मुद्दे पर BGB के साथ फ्लैग मीटिंग की थी। लंबी चर्चा के बावजूद बैठक बेनतीजा रही और कोई सहमति नहीं बन सकी। हालांकि, आज सोमवार को दोनों पक्षों के बीच एक और फ्लैग मीटिंग आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसमें इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा, मोदी भी गारंटी ले सकते हैं

आप के सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद संजय सिंह पर पाला बदलने के सवाल उठ रहे थे। AAP नेता संजय सिंह ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले सकते हैं कि मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। मरते दम तक भाजपा में जाने का सपना भी देखना गुनाह है। संजय सिंह ने भाजपा की विचारधारा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी नफरत फैलाने और देश को तोड़ने की नीति पर चलती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर भी स्पष्ट जवाब देते हुए अपनी AAP में बने रहने की बात दोहराई। पढ़ें पूरी खबर...

कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके को युवक ने जड़ दिया थप्पड़

जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार को नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया, जिससे वहां हंगामा मच गया। समर्थकों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और अभिभावक शामिल हुए थे। अभिजीत दीपके के पहुंचते ही समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाया था, उसी दौरान यह घटना हुई। पढ़ें पूरी खबर...

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

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देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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