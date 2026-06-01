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TMC ने 2 विधायकों को किया निष्कासित, 45 लीटर टंकी वाली कार में भर दिए 52 लीटर पेट्रोल; टॉप-5

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Top News Today: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में करारी हार झेलने के बाद तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक कलह और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सनसनीखेज खुलासे के बाद पार्टी ने अपने ही दो विधायकों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया।

TMC ने 2 विधायकों को किया निष्कासित, 45 लीटर टंकी वाली कार में भर दिए 52 लीटर पेट्रोल; टॉप-5

Top News Today: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में करारी हार झेलने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में आंतरिक कलह और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सनसनीखेज खुलासे के बाद पार्टी ने अपने ही दो विधायकों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। इधर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक को टंकी क्षमता से ज्यादा पेट्रोल भरने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हर्ष नगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे वाहन मालिक चरन सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी नई कार की टंकी की क्षमता मात्र 45 लीटर है, लेकिन पंप ने उनसे 51.3 लीटर पेट्रोल भरने की रसीद जारी कर दी। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

टीएमसी ने दो विधायकों को किया निष्कासित

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में आंतरिक कलह तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खुलासे के बाद पार्टी ने दो विधायकों ऋतब्रता बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। TMC उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जारी आधिकारिक बयान में कहा कि दोनों विधायकों ने पार्टी की कई बैठकों में अनुपस्थिति दर्ज कराई, पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया और ऐसे बयान दिए जो पार्टी के हितों के खिलाफ थे। पार्टी के सक्षम प्राधिकारी ने इन गंभीर आरोपों पर विचार के बाद निष्कासन का फैसला लिया है। पढ़ें पूरी खबर...

पूर्व CM पिनराई विजयन के ड्राइवर पर पुलिस की मारपीट का आरोपति

केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के ठिकानों पर ED की छापेमारी के बाद अब उनके ड्राइवर पर हमले का मामला सामने आया है। ड्राइवर अनूप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि 30 मई को विजयन को रेलवे स्टेशन छोड़कर लौटते समय तिरुवनंतपुरम केंद्रीय रेलवे स्टेशन पर कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट और बदतमीजी की। घटना शाम करीब 4 बजे हुई, जब पिनराई विजयन मंगलूरु वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। पढ़ें पूरी खबर...

पाकिस्तान में रात 8 बजे बंद हो जाएंगे बाजार

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पाकिस्तान में बढ़ते ऊर्जा संकट के कारण राजधानी इस्लामाबाद में बाजारों का समय फिर से बदला गया है। 1 जून 2026 (सोमवार) से सभी बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे अनिवार्य रूप से बंद करने होंगे। जिला प्रशासन के उपायुक्त इरफान मेमन ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह समयसीमा पूरे सप्ताह सख्ती से लागू रहेगी। पढ़ें पूरी खबर...

फिल्म 'धुरंधर' ने दाऊद गैंग को दी टेंशन

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने अंडरवर्ल्ड की कुख्यात डी-कंपनी को भड़का दिया है। फिल्म में 'बड़े साहब' नाम का किरदार बिस्तर पर पड़ा दिखाया गया है, जिसकी शक्ल-सूरत पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम से काफी मिलती-जुलती है। सूत्रों के अनुसार, फिल्म की सफलता के बाद डी-कंपनी ने मुंबई में अपना ग्राउंड नेटवर्क सक्रिय कर दिया है। गैंग अब लोगों को यह समझाने में लगा है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है। सूत्रों ने बताया कि डी-कंपनी नई आतंकी साजिश के तहत नए सदस्यों की भर्ती कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी शकील गैंग को सौंपी गई है। पढ़ें पूरी खबर...

45 लीटर टंकी वाली कार में भर दिए 52 लीटर पेट्रोल

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक को ज्यादा पेट्रोल भरने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हर्ष नगर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे चरन सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी नई कार की टंकी क्षमता मात्र 45 लीटर है, लेकिन पंप ने 51.3 लीटर पेट्रोल भर दिया। कंपनी की ओर से पहले से 5 लीटर भरा होने के बावजूद कुल 52 लीटर से अधिक पेट्रोल की रसीद दी गई। शिकायत के बाद पंप की नोजल को सील कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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