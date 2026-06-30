Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सपा में इस्तीफे से मची हलचल, उधर PoK में पाकिस्तान को खुली चुनौती; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। सपा विधायक कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर पीओके में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, खाद्य आपूर्ति रोकी तो अन्य रास्ते अपनाएंगे।

सपा में इस्तीफे से मची हलचल, उधर PoK में पाकिस्तान को खुली चुनौती; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Top News Today: समाजवादी पार्टी में सियासी भूचाल आ गया है। मुरादाबाद के कांठ से विधायक कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर लिया गया ये फैसला, लेकिन सपा के अंदरूनी कलह की नई अटकलें तेज हो गई हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तनाव चरम पर है। POK के लोगों ने खुलकर कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं। खाद्य आपूर्ति रोकने पर चेतावनी देते हुए कश्मीरियों ने कहा कि अब अन्य रास्ते अपनाने को मजबूर होंगे। पढ़ें पूरी खबर...

सपा विधायक कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट से विधायक कमाल अख्तर ने विधानमंडल के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) पद से इस्तीफा दे दिया है। कमाल अख्तर ने बताया कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर यह इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि वो हमारे नेता हैं और उनका आदेश मानना हमारा कर्तव्य है। कमाल अख्तर के इस्तीफे के बाद सपा के अंदर नई सियासी हलचल तेज हो गई है। पढ़ें पूरी खबर...

पीओके में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में सरकार विरोधी आंदोलन मंगलवार को और भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने खुलकर कहा कि यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस्लामाबाद खाद्य आपूर्ति रोकता रहा तो वे 'अन्य रास्ते' अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। रावलकोट के ईदगाह मैदान में जारी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार नागरिकों को सामूहिक सजा दे रही है। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेता सरदार अमन खान ने कहा कि हमें आपके राशन की जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है। पढ़ें पूरी खबर...

सचिन अहीर के शिंदे गुट में जाने पर आदित्य ठाकरे आगबबूला

महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और आदित्य ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले सचिन अहीर ने पाला बदलकर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना जॉइन कर ली है। इस घटनाक्रम को ‘ऑपरेशन टाइगर-3’ के रूप में देखा जा रहा है। शिंदे गुट में शामिल होते ही सचिन अहीर को बड़ा इनाम मिला है। उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। शिंदे ने अपनी पार्टी के अन्य दावेदारों को दरकिनार कर इस विपक्षी नेता को प्राथमिकता दी है। आदित्य ठाकरे के लिए यह व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष

पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से कहा गया कि 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग अभी प्रयोग के चरण में है और इसका पूरा असर अगले साल तक स्पष्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने बताया कि E20 पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस सबूत नहीं है। सरकार का कहना है कि यह नीति ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। यह टिप्पणी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के 2025-26 एथेनॉल आवंटन संबंधी आदेश को चुनौती दी गई है। पढ़ें पूरी खबर...

तो मैं भारत को खरीद लेता…ट्रंप के सांसद की अनोखी तारीफ

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए अमेरिका के वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर स्टीव डेन्स ने कहा कि अगर दुनिया के देश स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते, तो मैं अभी सिर्फ भारत के शेयर खरीद लेता। एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीनेटर डेन्स ने शेयर बाजार की भाषा में भारत की तारीफ की। उन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ और अमेरिका के साथ मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। सीनेटर का यह बयान भारत की बढ़ती वैश्विक छवि को रेखांकित करता है। पढ़ें पूरी खबर...

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Top 10 News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।