Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में संसद मार्च के दौरान बवाल; उधर पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली कहानी खत्म; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सोनम वांगचुक ने 23 दिन की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने मंगलवार को अनशन तोड़ा। उधर, CJP के संसद मार्च के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़क गई...

दिल्ली में संसद मार्च के दौरान बवाल; उधर पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली कहानी खत्म; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

Top News Today: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के बाद मंगलवार को 23 दिन लंबी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। 28 जून से जंतर-मंतर पर अनशनरत वांगचुक ने शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद यह फैसला लिया। उधर, CJP के ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान दिल्ली में सोमवार को भारी बवाल हुआ। कनॉट प्लेस समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और पथराव किया, जिससे पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। पढ़ें आज शाम की बड़ी खबरें...

सोनम वांगचुक ने 23वें दिन समाप्त की भूख हड़ताल

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को अपनी 23 दिन लंबी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे थे। उनके साथ AISA के तीन सदस्य समेत अन्य कार्यकर्ता भी हड़ताल पर थे। CJP नेताओं ने बताया कि सरकार की ओर से सार्थक संवाद की पहल के बाद अनशन वापस लिया गया। रविवार को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने कहा था कि अगर राजनीतिक दल संसद के मानसून सत्र में शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का आश्वासन देते हैं तो वांगचुक अनशन समाप्त कर देंगे। पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली में संसद मार्च के दौरान बवाल

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान सोमवार को राजधानी में भारी बवाल हुआ। प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद करीब तक पहुंच गए और शाम तक कई जगहों पर हिंसा भड़क गई। कनॉट प्लेस में भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। फिरोजशाह रोड पर पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। CJP नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान-अमेरिका तनाव में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका ध्वस्त

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली छवि को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है। हफ्तों की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद इस्लामाबाद का MoU अब कागजी शेर साबित हो रहा है। तेहरान के हमलों और अमेरिकी जवाबी कार्रवाई से पूरा क्षेत्र फिर अस्थिर हो गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के नेतृत्व वाला पाकिस्तान अब दोनों तरफ से दबाव में है। उसकी मध्यस्थ भूमिका न केवल कमजोर पड़ गई है, बल्कि उसे बलि का बकरा बनने का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

लॉर्ड्स में भारत की हार पर रोहित शर्मा का छलका दर्द

लॉर्ड्स में रविवार को इंग्लैंड के हाथों 27 रन से मिली हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर चुप्पी तोड़ी। रोहित ने कहा कि मुझे इस पूरे शोर (आलोचना, अफवाहों और चर्चाओं) की पूरी जानकारी है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा, ऐसी बातें होती रहेंगी। मेरा पूरा ध्यान टीम के लिए रन बनाने पर है। 39 वर्षीय रोहित ने मैच में 110 गेंदों पर 138 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल थे। हालांकि उनकी इस पारी के बावजूद भारत मैच नहीं जीत सका। पढ़ें पूरी खबर...

धर्मेंद्र के निधन के बाद मुश्किल दौर से गुजर रही बेटियां ईशा-अहाना

अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल परिवार में शोक की लहर है। पत्नी हेमा मालिनी ने खुलकर बताया कि बेटियां ईशा और अहाना इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हेमा ने रिपब्लिक वर्ल्ड को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे इस बारे में बात करते हुए काफी असहज लगता है, लेकिन मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इतने शानदार इंसान के साथ इतनी खूबसूरत यादें जीने को मिलीं। मैं उन यादों को आखिरी सांस तक अपने साथ रखूंगी। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वह मेरी जिंदगी, मेरे करियर और हर चीज के मजबूत स्तंभ थे। पढ़ें पूरी खबर...

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Top 10 News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी नवीनतम खबरों और पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करे । CJP Sansad March LIVE , Jantar Mantar Protest LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।