टॉप न्यूज, 18 जून: झारखंड में क्रॉस वोटिंग का 'खेला', बंगाल में शुभेंदु बनाम ममता की जंग फिर तेज

झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के सहारे एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी ने 28 वोटों से जीत हासिल की, जबकि झामुमो के बैद्यनाथ राम 31 वोटों से विजयी रहे। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सुरक्षा अधिकारी हटाए जाने को लेकर TMC ने शुभेंदु सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है।

Top News Today: झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से एनडीए के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी 28 वोटों से विजयी हो गए, जबकि झामुमो के बैद्यनाथ राम ने 31 वोट प्राप्त कर दूसरी सीट पर कब्जा जमाया। कांग्रेस के प्रणव झा को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए TMC सांसदों ने हमला बोला है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाने पर बवाल पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी को हटाए जाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बुधवार को सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला बोला। महुआ मोइत्रा ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत और ममता बनर्जी की सुरक्षा की तुलना करते हुए राज्य सरकार को ‘बेशर्म’ बताया। गुरुवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि 20 साल से ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को हटा दिया गया। यह साफ बदले की राजनीति है। पढ़ें पूरी खबर...

झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए। एनडीए के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 28 वोट मिले। सूत्रों के अनुसार, इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, जिसके कारण नथवानी की जीत संभव हो सकी। तीन वोट रद्द भी हुए। विधानसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद एनडीए की इस सफलता को बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम भी विजयी रहे, उन्हें 31 वोट प्राप्त हुए। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को पराजय का सामना करना पड़ा। पढ़ें पूरी खबर...

NDA सरकार खेलेगी '50 प्रतिशत' वाला दांव केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों में टूट के बाद एनडीए लोकसभा व राज्यसभा में अपना संख्या बल बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने संकेत दिए हैं कि भाजपा सरकार नए बदलावों के साथ बिल पेश कर सकती है। नायडू के अनुसार, नए परिसीमन में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच जनसंख्या व प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

US-ईरान डील पर शहबाज शरीफ बने गारंटर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पश्चिम एशिया में शांति स्थापना के लिए तैयार ‘इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन’ (इस्लामाबाद एमओयू) पर गुरुवार को हस्ताक्षर कर दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि शहबाज शरीफ इस वार्ता प्रक्रिया के प्रमुख मध्यस्थ और गारंटर हैं। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने समझौते पर दस्तखत किए थे। स्विट्जरलैंड में शुक्रवार को होने वाले औपचारिक समारोह में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल होंगे। पढ़ें पूरी खबर...