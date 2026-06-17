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टॉप न्यूज, 17 जून: ईरान के पास परमाणु बम से भी खतरनाक हथियार, ट्रंप ने फिर दी हमले की धमकी

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान ठीक से पेश नहीं आया तो अमेरिका फिर बम बरसाएगा। वहीं अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास अब परमाणु बम से भी ज्यादा घातक हथियार है

टॉप न्यूज, 17 जून: ईरान के पास परमाणु बम से भी खतरनाक हथियार, ट्रंप ने फिर दी हमले की धमकी

Top News Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान सही ढंग से पेश नहीं आया तो अमेरिका फिर से बम बरसाने में देर नहीं लगाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ईरान को किसी भी तरह की गलत हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच, एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि ईरान के पास अब परमाणु बम से भी ज्यादा घातक हथियार मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये हथियार होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर वैश्विक तेल आपूर्ति को पूरी तरह ठप कर सकते हैं, जिसका सीधा असर पूरी विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

ट्रंप ने दी ईरान को फिर हमले की चेतावनी

जी-7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान पर एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि ईरान के साथ समझौता अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। अगर ईरान सही ढंग से पेश नहीं आया तो अमेरिका दोबारा हमले शुरू कर देगा। समेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अमेरिका-ईरान संघर्ष पर अपनी पहल का जिक्र किया और अंतरिम समझौते की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी समझौता पक्का नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक समझौता ज्ञापन है। अगर मुझे यह पसंद नहीं आया या ईरान ठीक से पेश नहीं आया, तो हम फिर से गोलियां चलाएंगे और उनके सिर के बीचोंबीच बम गिराना शुरू कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि समझौते में ईरान को तुरंत प्रतिबंधों से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। पढ़ें पूरी खबर...

परमाणु बम से भी घातक हथियार: ईरान पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से हड़कंप

पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक नई रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर खलबली मचा दी है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खुफिया विभाग ने चेतावनी दी है कि ईरान अब चाहे तो दुनिया की आर्थिक लाइफलाइन 'होर्मुज' को पूरी तरह बंद कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास ऐसा हथियार है जो किसी भी परमाणु बम से ज्यादा शक्तिशाली है। सूत्रों ने बताया कि हालिया संघर्ष के दौरान ईरान की गतिविधियां साफ दर्शाती हैं कि उसके पास इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद करने की पूरी क्षमता और इरादा दोनों हैं। इस मार्ग से विश्व का बड़ा हिस्सा तेल और एलएनजी निर्यात होता है। पढ़ें पूरी खबर...

गुम हुई मुकदमे की फाइल पर CJI सूर्यकांत का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मुकदमे की फाइल गुम होने के मामले में बुधवार को कड़ा संज्ञान लिया। CJI ने कहा कि वे इस मामले को खुद देखेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दरअसल, मामला तब सामने आया जब एक वकील ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष घटना का जिक्र किया। वकील ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में दायर याचिका अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई। रजिस्ट्रार को पत्र लिखने के बावजूद फाइल रजिस्ट्री से गुम होने के कारण मामला सूची में नहीं आ सका। पढ़ें पूरी खबर...

जो डरेगा, चला जाएगा; अखिलेश का राजभर को करारा जवाब

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर के सपा में टूट के दावे का तीखा जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि जो डर जाएगा, छोड़कर चला जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इसी तरीके से काम करती है। उसने कई दलों को तोड़ा है और सपा के भी कुछ विधायकों, एमएलसी तथा राज्यसभा सदस्यों को लालच और दबाव से प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए बहादुर लोगों की जरूरत है और समाजवादी पार्टी इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। पढ़ें पूरी खबर...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले बृजभूषण- उंगली ट्रस्ट के साथ सरकारों की तरफ भी

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अब खुलकर बयान दिया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि चोरी का मामला सच्चा है। बिना आग के धुआं नहीं उठता। बृजभूषण ने कहा कि राम भक्तों द्वारा लगाए जा रहे चोरी के आरोपों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। उंगली सिर्फ ट्रस्ट की तरफ नहीं, बल्कि प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ भी उठ रही है। हालांकि, उन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को इस मामले में क्लीन चिट दे दी। पढ़ें पूरी खबर...

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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