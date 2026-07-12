ईरान की 'रिवेंज लिस्ट' में विदेशी नेता, ममता बनर्जी के पास बागी गुट ने फेंका पासा; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Top News Today: ईरानी अखबार ने ट्रंप, नेतन्याहू और स्टार्मर समेत 13 विश्व नेताओं की रिवेंज लिस्ट जारी कर अंतरराष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में TMC बागी गुट ने ममता बनर्जी को नया झटका देते हुए दावा किया कि अभिषेक को राजनीति से अलग किया तो ज्यादातर असंतुष्ट नेता वापस लौट आएंगे।

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच कट्टरपंथी ईरानी अखबार 'हमशहरी' ने डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और कीर स्टार्मर समेत 13 विश्व नेताओं की तस्वीरों वाली 'रिवेंज लिस्ट' जारी कर नई बहस छेड़ दी है। अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने का इशारा देते हुए अखबार ने इन नेताओं को निशाना बताते हुए इन्फोग्राफिक प्रकाशित किया है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने ममता बनर्जी को नया झटका दिया। रवींद्रनाथ घोष ने दावा किया कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को सक्रिय राजनीति से दूर कर दें तो बागी गुट के ज्यादातर नेता पार्टी में वापस लौट आएंगे। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

ईरानी अखबार की 'रिवेंज लिस्ट' में शामिल विदेशी नेता अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कट्टरपंथी ईरानी अखबार 'हमशहरी' ने एक विवादास्पद इन्फोग्राफिक जारी कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अखबार ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर समेत 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें और नाम प्रकाशित किए। 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमलों में खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई ने बदला लेने का संकल्प दोहराया था। शनिवार को पिता के अंतिम संस्कार के बाद जारी पहले सार्वजनिक बयान में उन्होंने कहा कि बदला राष्ट्र की इच्छा है और यह होकर रहेगा। पढ़ें पूरी खबर...

ममता बनर्जी के पास बागी गुट ने फेंका पासा तृणमूल कांग्रेस में बगावत तेज होते हुए उत्तर बंगाल विकास विभाग के पूर्व मंत्री रवींद्रनाथ घोष ने रविवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सक्रिय राजनीति से दूर कर दें, तो नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल ज्यादातर नेता पार्टी में वापस लौट आएंगे। घोष हाल ही में बागी गुट में शामिल हुए हैं। इस घटनाक्रम से कूचबिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। बागी गुट ने समानांतर राज्य और जिला समितियां बनाकर पार्टी पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बीच ममता बनर्जी के कई पुराने वफादार, जिनमें बीरभूम के प्रभावशाली नेता अनुब्रत मंडल भी शामिल हैं, अब उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। घोष को कूचबिहार जिला अध्यक्ष बनाने की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर...

आंबेडकर प्रतिमा को टिन से ढकने पर तमिलनाडु में बवाल तमिलनाडु के सेलम जिले के ओधियाथुर गांव में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर हिंसक विवाद भड़क गया। प्रतिमा के अनावरण का विरोध करते हुए दो गुटों के बीच पथराव हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पानी की बौछार और हल्का लाठीचार्ज किया तथा पूरे इलाके को घेर लिया। शनिवार देर रात शुरू हुए विवाद की वजह प्रतिमा की मुद्रा बताई जा रही है, जिसमें आंबेडकर को एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर बैठे हुए दिखाया गया है। तनाव बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन ने प्रतिमा को अस्थायी रूप से टिन की चादरों से ढक दिया। पढ़ें पूरी खबर...

ट्रंप की हत्या हुई तो ईरान पर 1000 मिसाइलें अमेरिका-ईरान तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने सेना को 'स्टैंडिंग ऑर्डर्स' दे रखे हैं कि अगर ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है तो तेहरान पर हजार मिसाइलों से भारी हमला किया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान मुझे मारने की लगातार धमकियां दे रहा है। 1000 मिसाइलें पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी हिमाकत हुई तो और हजारों मिसाइलें दाग दी जाएंगी। पढ़ें पूरी खबर...