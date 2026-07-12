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ईरान की 'रिवेंज लिस्ट' में विदेशी नेता, ममता बनर्जी के पास बागी गुट ने फेंका पासा; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Top News Today: ईरानी अखबार ने ट्रंप, नेतन्याहू और स्टार्मर समेत 13 विश्व नेताओं की रिवेंज लिस्ट जारी कर अंतरराष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में TMC बागी गुट ने ममता बनर्जी को नया झटका देते हुए दावा किया कि अभिषेक को राजनीति से अलग किया तो ज्यादातर असंतुष्ट नेता वापस लौट आएंगे।

ईरान की 'रिवेंज लिस्ट' में विदेशी नेता, ममता बनर्जी के पास बागी गुट ने फेंका पासा; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच कट्टरपंथी ईरानी अखबार 'हमशहरी' ने डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और कीर स्टार्मर समेत 13 विश्व नेताओं की तस्वीरों वाली 'रिवेंज लिस्ट' जारी कर नई बहस छेड़ दी है। अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने का इशारा देते हुए अखबार ने इन नेताओं को निशाना बताते हुए इन्फोग्राफिक प्रकाशित किया है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने ममता बनर्जी को नया झटका दिया। रवींद्रनाथ घोष ने दावा किया कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को सक्रिय राजनीति से दूर कर दें तो बागी गुट के ज्यादातर नेता पार्टी में वापस लौट आएंगे। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

ईरानी अखबार की 'रिवेंज लिस्ट' में शामिल विदेशी नेता

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कट्टरपंथी ईरानी अखबार 'हमशहरी' ने एक विवादास्पद इन्फोग्राफिक जारी कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अखबार ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर समेत 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें और नाम प्रकाशित किए। 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमलों में खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई ने बदला लेने का संकल्प दोहराया था। शनिवार को पिता के अंतिम संस्कार के बाद जारी पहले सार्वजनिक बयान में उन्होंने कहा कि बदला राष्ट्र की इच्छा है और यह होकर रहेगा। पढ़ें पूरी खबर...

ममता बनर्जी के पास बागी गुट ने फेंका पासा

तृणमूल कांग्रेस में बगावत तेज होते हुए उत्तर बंगाल विकास विभाग के पूर्व मंत्री रवींद्रनाथ घोष ने रविवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सक्रिय राजनीति से दूर कर दें, तो नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल ज्यादातर नेता पार्टी में वापस लौट आएंगे। घोष हाल ही में बागी गुट में शामिल हुए हैं। इस घटनाक्रम से कूचबिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। बागी गुट ने समानांतर राज्य और जिला समितियां बनाकर पार्टी पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बीच ममता बनर्जी के कई पुराने वफादार, जिनमें बीरभूम के प्रभावशाली नेता अनुब्रत मंडल भी शामिल हैं, अब उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। घोष को कूचबिहार जिला अध्यक्ष बनाने की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर...

आंबेडकर प्रतिमा को टिन से ढकने पर तमिलनाडु में बवाल

तमिलनाडु के सेलम जिले के ओधियाथुर गांव में डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर हिंसक विवाद भड़क गया। प्रतिमा के अनावरण का विरोध करते हुए दो गुटों के बीच पथराव हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पानी की बौछार और हल्का लाठीचार्ज किया तथा पूरे इलाके को घेर लिया। शनिवार देर रात शुरू हुए विवाद की वजह प्रतिमा की मुद्रा बताई जा रही है, जिसमें आंबेडकर को एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर बैठे हुए दिखाया गया है। तनाव बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन ने प्रतिमा को अस्थायी रूप से टिन की चादरों से ढक दिया। पढ़ें पूरी खबर...

ट्रंप की हत्या हुई तो ईरान पर 1000 मिसाइलें

अमेरिका-ईरान तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने सेना को 'स्टैंडिंग ऑर्डर्स' दे रखे हैं कि अगर ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है तो तेहरान पर हजार मिसाइलों से भारी हमला किया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान मुझे मारने की लगातार धमकियां दे रहा है। 1000 मिसाइलें पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी हिमाकत हुई तो और हजारों मिसाइलें दाग दी जाएंगी। पढ़ें पूरी खबर...

चेंज नहीं है तो बस से उतरो

आम आदमी की परेशानी अब मंत्री तक पहुंच गई। कर्नाटक के परिवहन मंत्री बिरथी सुरेश शनिवार को बिना सुरक्षा के आम यात्री बनकर बीएमटीसी बस में सफर कर रहे थे, तभी बस कंडक्टर ने 100 रुपये का नोट देने पर चेंज न होने का हवाला देते हुए उन्हें बस से उतरने को कह दिया। यह घटना मंत्री के लिए रियलिटी चेक बन गई और बेंगलुरु के लाखों रोजाना यात्रियों की दिन-प्रतिदिन की मुश्किलों को उजागर कर गई। मंत्री ने इस अनुभव को गंभीरता से लिया और परिवहन व्यवस्था में सुधार के संकेत दिए। पढ़ें पूरी खबर...

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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