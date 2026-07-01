केतन अग्रवाल हत्याकांड में 'रिहर्सल' का खुलासा, बंगाल में महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला; टॉप-5

पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या से पहले आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी ने दूसरी पहाड़ी पर रिहर्सल की थी। इधर पश्चिम बंगाल में TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर पार्टी ऑफिस के बाहर अंडों से हमला हुआ है...

Top News Today: पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, हत्या से पहले आरोपी प्रेमी जोड़े ने दूसरी पहाड़ी पर पूरी रिहर्सल की थी। उसके बाद घटना को अंजाम दिया। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर उनके कार्यालय के बाहर अंडों और सब्जियों से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस दौरान भीड़ ने 'चोर-चोर' के नारे लगाए। पढ़ें आज की बड़ी खबरें....

केतन की हत्या से पहले दूसरी पहाड़ी पर रिहर्सल महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले से चट्टान से धकेलकर हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को हत्या करने से पहले शहर की दूसरी पहाड़ी पर इस अपराध का पूरा रिहर्सल किया था। पुणे ग्रामीण पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी मार्केट यार्ड के पास स्थित पहाड़ी पर पहुंचे और वहां केतन अग्रवाल को नीचे धकेलने की रणनीति का अभ्यास किया। इसके बाद वे लोहागढ़ किले पहुंचे और कथित तौर पर केतन को चट्टान से धकेल दिया। पढ़ें पूरी खबर...

बंगाल में महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर बुधवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भीड़ ने अंडे और सब्जियों से हमला कर दिया। हमले के दौरान भीड़ 'चोर-चोर' के नारे भी लगाती रही। मोइत्रा ने दावा किया कि यह भाजपा द्वारा भेजे गए गुंडे थे। उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि मैं पार्टी कार्यालय में थी। बाहर बड़ी भीड़ ने अंडे और सब्जियां फेंकी। पुलिस और सीआरपीएफ जवान चुपचाप देखते रहे। वीडियो में मोइत्रा के कार्यालय के बाहर भारी भीड़ दिख रही है, जिनके हाथों में अंडे, सब्जियां और काले झंडे थे। पढ़ें पूरी खबर...

खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने को BJP और कांग्रेस अध्यक्षों को न्योता ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण भेजा गया है। ईरान ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आधिकारिक न्योता भेजा है। खामेनेई की मौत इस साल 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हवाई हमलों में हुई थी। उनका अंतिम संस्कार अगले सप्ताह प्रस्तावित है। पढ़ें पूरी खबर...

टिन्नू समेत 8 पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस अब बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। मुख्य आरोपी टिन्नू समेत आठ आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी और पूछताछ में जो साक्ष्य मिले हैं, वे गिरोहबंद अधिनियम लगाने के लिए पर्याप्त हैं। फिलहाल कानूनी राय ली जा रही है। बता दें कि मामला जून के पहले सप्ताह से सामने आया था, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में नकदी बरामद हुई। बाद में एसआईटी गठित कर जांच कराई गई। पढ़ें पूरी खबर...