Hindi Breaking News: PM मोदी पहुंचे पेरिस, भारत-फ्रांस की साझेदारी पर क्या बोले
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7:22 AM-डेमोक्रेटिक सांसदों ने मांग की है कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो तीन महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए ईरान के साथ हुए समझौते पर अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी दें।
6:50 AM- ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और उनके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए समझौते (MoU) पर डिजिटल और रिमोटली साइन किए।
6:07 AM- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे, जहां प्रवासी भारतीयों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें