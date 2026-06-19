इंसान बन जाता है पत्थर! ये 5 'कातिल पहाड़' निगल चुके सैकड़ों जिंदगियां, ऐसे ही पड़ी लाशें

दुनिया के 5 'कातिल पहाड़ों' का खौफनाक सच, जहां एवरेस्ट से भी ज्यादा मौतें होती हैं। जानिए 'डेथ जोन' में कैसे इंसान का शरीर पत्थर बन जाता है और क्यों सदियों तक बर्फ में दफन रहती हैं लाशें।

पहाड़ों की गगनचुंबी चोटियां, चारों तरफ फैली सफेद बर्फ की चादर और रूह को सुकून देने वाली शांति। दूर से देखने पर ये नजारा किसी जन्नत जैसा लगता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर पिछले कई दशकों से मौत का एक ऐसा सन्नाटा पसरा है, जहां इंसान हाड़-मांस का शरीर नहीं, बल्कि पत्थर का एक बुत बनकर रह जाता है।

पर्वतारोहण के इतिहास में माउंट एवरेस्ट समेत कई ऐसे पहाड़ हैं, जो एडवेंचर के शौकीनों के लिए 'डेथ ट्रैप' यानी मौत का जाल साबित हुए हैं। इन पहाड़ों पर आज भी सैकड़ों पर्वतारोहियों के शव उसी हालत में दफन हैं, जिस हालत में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। आइए जानते हैं प्रकृति के उन 5 सबसे 'कातिल पहाड़ों' के बारे में, जहां जाने का मतलब है मौत को सीधे दावत देना।

जब 'डेथ जोन' में इंसान बन जाता है पत्थर पर्वतारोहण की दुनिया में 8,000 मीटर (करीब 26,247 फीट) से ऊपर की ऊंचाई को 'डेथ जोन' कहा जाता है। इस ऊंचाई पर पहुंचते ही कुदरत के नियम बदल जाते हैं। हवा में ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि फेफड़े काम करना बंद करने लगते हैं, दिमाग में सूजन आने लगती है और इंसान मतिभ्रम (Hallucination) का शिकार हो जाता है।

लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि यहां अत्यधिक ठंड (तापमान माइनस 40 से 60 डिग्री तक) के कारण मौत के महज कुछ ही मिनटों के भीतर इंसान का शरीर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। बर्फ और हड्डियों को जमा देने वाली हवाएं शव को सुखा देती हैं, जिससे वह एक 'ममी' या पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाता है। दशकों बाद भी ये शव वैसे के वैसे ही दिखते हैं, जैसे वे कल ही मरे हों। कपड़ों का रंग तक नहीं उड़ता।

ये हैं दुनिया के 5 सबसे 'कातिल पहाड़' जब बात पहाड़ों पर मौतों की होती है, तो लोग अक्सर सिर्फ माउंट एवरेस्ट का नाम लेते हैं। लेकिन सच यह है कि एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा पहाड़ इस दुनिया में मौजूद हैं:

1. अन्नपूर्णा - जहां हर तीसरा शख्स नहीं लौटता नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा पर्वत को दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ माना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। सांख्यिकी के हिसाब से इसका 'डेथ रेट' सबसे डरावना है। यहां चढ़ने की कोशिश करने वाले हर तीन पर्वतारोहियों में से एक की मौत तय मानी जाती है। अचानक आने वाले भयानक बर्फीले तूफान (एवलांच) और अप्रत्याशित मौसम के कारण यहां कब किसकी कब्र बन जाए, कोई नहीं जानता।

2. के-2 - 'द सैवेज माउंटेन' पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची (8,611 मीटर) चोटी है। इसे 'सैवेज माउंटेन' यानी क्रूर पहाड़ कहा जाता है। एवरेस्ट की तुलना में K2 पर चढ़ना कहीं ज्यादा कठिन और तकनीकी है। इसके रास्ते इतने सीधे और पथरीले हैं कि जरा सी चूक सीधे पाताल में ले जाती है। इसकी 'बॉटलनेक' नामक संकरी जगह पर न जाने कितने पर्वतारोहियों के शव हमेशा के लिए बर्फ की दरारों में खो चुके हैं।

3. नांगा पर्वत - 'द किलर माउंटेन' 8,126 मीटर ऊंचा यह पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बल्तिस्तान में स्थित है और इसे आधिकारिक तौर पर 'किलर माउंटेन' के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ की चढ़ाई इतनी सीधी है कि इस पर पकड़ बनाना नामुमकिन सा होता है। इसकी 'रूपाल फेस' दुनिया की सबसे ऊंची चट्टानी दीवार है। इतिहास गवाह है कि इस पहाड़ ने शिखर तक पहुंचने से पहले ही दर्जनों पर्वतारोहियों को तड़पा-तड़पा कर मार डाला।

4. कंचनजंगा - मौत का बदलता मौसम भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा (8,586 मीटर) दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस पहाड़ की सबसे बड़ी चुनौती है यहां का अप्रत्याशित मौसम। पल भर में धूप और अगले ही पल जानलेवा बर्फीला तूफान यहां की पहचान है। कंचनजंगा पर चढ़ते हुए कई नामचीन पर्वतारोही लापता हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला।

5. मैटरहॉर्न - यूरोप का सबसे घातक शिखर स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित मैटरहॉर्न पर्वत की ऊंचाई (4,478 मीटर) भले ही हिमालय की चोटियों जितनी न हो, लेकिन मौतों के आंकड़ों के मामले में यह बेहद बदनाम है। इसकी पिरामिड जैसी नुकीली बनावट के कारण यहां से गिरकर अब तक 500 से ज्यादा पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। इसके पथरीले रास्तों और अचानक गिरने वाली चट्टानों ने इसे यूरोप का सबसे कातिल पहाड़ बना दिया है।

क्यों नहीं लाए जा पाते इन शवों को वापस? अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब आज तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो इन शवों को नीचे क्यों नहीं लाया जाता? इसका जवाब बेहद कड़वा और व्यावहारिक है।

बर्फ में जमने के बाद एक सामान्य शव का वजन बढ़कर 150 से 200 किलोग्राम तक हो जाता है। वह बर्फ के साथ पत्थर की तरह चिपक जाता है, जिसे खोदकर निकालना ही अपने आप में जानलेवा काम है।

'डेथ जोन' से एक शव को नीचे लाने के लिए कम से कम 6 से 8 एलीट शेरपाओं की जरूरत होती है। इतनी ऊंचाई पर जहां खुद की सांसें बची रहना चमत्कार होता है, वहां इतना भारी वजन उठाकर चलना सीधे तौर पर आत्महत्या करने जैसा है।

बेहद कम वायुमंडलीय दबाव और तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर एक निश्चित ऊंचाई (आमतौर पर 6,000 मीटर) से ऊपर उड़ान नहीं भर सकते। इसलिए शवों को एयरलिफ्ट करना नामुमकिन होता है।