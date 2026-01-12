Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsTop 5 Evening News BJP leader challenge to Raj Thackeray who is Baby Ariha
राज ठाकरे को भाजपा नेता का चैलेंज, बेबी अरिहा कौन; आज की टॉप-5 खबरें

राज ठाकरे को भाजपा नेता का चैलेंज, बेबी अरिहा कौन; आज की टॉप-5 खबरें

संक्षेप:

भाजपा नेता के अन्नामलाई ने सोमवार को मनसे चीफ राज ठाकरे पर हमला बोला। अन्नामलाई ने राज ठाकरे को ललकारते हुए कहा कि वह मुंबई आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी में दम है तो मेरा पैर काट दे। वहीं, एक दर्दनाक मामला जर्मनी में एक भारतीय परिवार के साथ हुआ है।

Jan 12, 2026 06:56 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भाजपा नेता के अन्नामलाई ने सोमवार को मनसे चीफ राज ठाकरे पर हमला बोला। अन्नामलाई ने राज ठाकरे को ललकारते हुए कहा कि वह मुंबई आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी में दम है तो मेरा पैर काट दे। वहीं, एक दर्दनाक मामला जर्मनी में एक भारतीय परिवार के साथ हुआ है। यह कहानी है बेबी अरिहा शाह की, जो जर्मनी के फोस्टर केयर (पालक माता-पिता) में पल रही है। पढ़िए आज की टॉप-5 खबरें...

दम है तो काट दो मेरा पैर, राज ठाकरे को भाजपा नेता का चैलेंज
भाजपा नेता के अन्नामलाई ने सोमवार को मनसे चीफ राज ठाकरे पर हमला बोला। अन्नामलाई ने राज ठाकरे को ललकारते हुए कहा कि वह मुंबई आ रहे हैं। अगर हिम्मत है तो रोककर दिखाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी में दम है तो मेरा पैर काट दे। असल में राज ठाकरे ने अन्नामलाई के नाम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें रसमलाई कह दिया था। इसके अलावा राज ठाकरे ने अन्नामलाई के मुंबई के मुद्दों पर बोलने को लेकर भी सवाल उठाया था। पढ़ें पूरी खबर

बेबी अरिहा कौन? जिसके लिए PM को जर्मनी के चांसलर से करनी पड़ी बात, जानें मामला
कल्पना कीजिए, अगर किसी मां की गोद से उसकी सिर्फ सात महीने की मासूम बच्ची को छीन लिया जाए, तो उस मां पर क्या बीतेगी? सोचकर ही दिल कांप जाता है। कुछ ऐसा ही दर्दनाक मामला जर्मनी में एक भारतीय परिवार के साथ हुआ है। यह कहानी है बेबी अरिहा शाह की, जो जर्मनी के फोस्टर केयर (पालक माता-पिता) में पल रही है, जबकि उसके असली माता-पिता भारत में न्याय की उम्मीद में दर-दर भटक रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर

अगले महीने से दिल्ली वाले यमुना में करेंगे नौका विहार! चलने जा रहा क्रूज
यमुना नदी में क्रूज सर्विस का सपना जल्द हकीकत में बदलने जा रहा है। दिल्ली सरकार यमुना नदी में अगले महीने से क्रूज सर्विस शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को मुंबई में क्रूज निर्माण का निरीक्षण करने के बाद ये जानकारी दी। मिश्रा ने बताया कि दिल्ली यमुना में आने के लिए क्रूज लगभग तैयार है। मिश्रा ने बताया कि इस क्रूज में फूड, एंटरटेनमेंट और म्यूजिक जैसी गतिविधियां होंगी। पढ़ें पूरी खबर

ईरान में रह रहे भारतीय बाहर न निकलें;हिंसक प्रदर्शन के बीच सरकार की सख्त चेतावनी
ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी जारी की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को कहा कि भारत ईरान में चल रहे घातक विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों और छात्रों को सलाह दी कि वे 'बाहर न निकलें' या खुद को अशांति के बीच न फंसाएं। पढ़ें पूरी खबर

सबसे ज्यादा बार किस टीम के खिलाफ नर्वस 90 का शिकार हुए विराट कोहली?
न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे रुकने वाले नहीं हैं। भारत के सामने 301 रनों का विशाल लक्ष्य था और कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद कोहली ने कमान संभाली। उन्होंने महज 91 गेंदों में 93 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल था। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 85वें शतक की ओर बढ़ रहे कोहली शतक से महज 7 रन पहले आउट हो गए और वनडे करियर में 7वीं बार 'नर्वस 90' का शिकार हुए। पढ़ें पूरी खबर

