आकाश के ससुर की बसपा में वापसी, मंदिर का रोपवे टूटा; पढ़ें आज की टॉप-5 खबरें

बहुजन समाज पार्टी में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्त को भी दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया है। गुजरात में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित मां काली मंदिर में रोपवे का केबल तार टूट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। पढ़िए आज शाम की टॉप-5 खबरें...

आकाश के ससुर की भी बसपा में वापसी

बहुजन समाज पार्टी में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्त को भी दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया है। कुछ महीने पहले आकाश आनंद से जिम्मेदारियां छीनने और एक्शन लेते समय मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को ही निशाने पर लिया था। शनिवार को अचानक अशोक सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर मायावती से माफी मांगी। इसके कुछ घंटे बाद ही मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को माफ करते हुए बसपा में शामिल करने का ऐलान कर दिया। मायावती ने एक्स पर लिखा कि बीएसपी के कई ज़िम्मेदार पदों पर लम्बे वर्षों तक कार्यरत रहे एवं पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर।

गुजरात में मां काली मंदिर के रोपवे का केबल टूटा, 6 की मौत

गुजरात में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित मां काली मंदिर में रोपवे का केबल तार टूट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस और दमकल की टीमें बचाव एवं राहत कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं। यह मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध पावागढ़ हिल मंदिर में शनिवार को एक मालवाहक रोपवे का केबल तार टूट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात ने इस हादसे में छह लोगों की मौत की पुष्टि की है। पढ़ें पूरी खबर।

काम कर गया पीएम मोदी का दबाव? नरम पड़े ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भारत को लेकर अचानक बदल गए हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर ट्रंप ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री भी बताया है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। इसके अलावा दो दिन पहले की डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चीन और रूस के हाथों खो देने की बात कही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का सुर बदल क्यों गया है? क्या पीएम मोदी का दबाव काम करने लगा है या फिर कोई और वजह है? पढ़ें पूरी खबर।

रूस ने यूक्रेन को किया धुआं-धुआं

पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। इस बीच, रूस ने सितंबर के पहले हफ्ते में यूक्रेन पर हमले बढ़ाते हुए कई इलाकों को धुआं-धुआं कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को जानकारी दी कि रूस ने सितंबर के पहले छह दिनों में ही यूक्रेन के खिलाफ 1,300 से ज्यादा हमलावर यूएवी ड्रोन और लगभग 900 गाइडेड हवाई बमों, साथ ही विभिन्न प्रकार की 50 मिसाइलें दागी हैं, जो चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक विस्तृत बयान में, जेलेंस्की ने रूसी हमलों की लगातार हो रही घटनाओं की निंदा की। पढ़ें पूरी खबर।