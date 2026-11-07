किस देश में हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं? रूस टॉप पर, भारत को कौन सा स्थान
दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं वाले देशों की नई रैंकिंग में रूस को पहला, वेनेजुएला को दूसरा और भारत को तीसरा स्थान मिला है। जानिए टॉप-20 लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कौन-कौन से देश शामिल हैं।
दुनिया में सबसे खूबसूरत महिलाएं किस देश में रहती हैं? इस सवाल को लेकर एक नई रैंकिंग सामने आई है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म Mytour की ओर से जारी की गई 20 देशों की इस सूची में रूस को पहला स्थान मिला है, जबकि वेनेजुएला दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका स्थित रूसी दूतावास के आधिकारिक X अकाउंट ने इस रैंकिंग को शेयर किया है।
Mytour की इस सूची में भारत ने कई बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए टॉप-3 में जगह बनाई है। वहीं, अर्जेंटीना चौथे और सर्बिया पांचवें स्थान पर है। सूची में यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों को शामिल किया गया है।
रूस पहले और भारत तीसरे नंबर पर
रैंकिंग में रूस को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं वाला देश बताया गया है। Mytour के मुताबिक, रूसी महिलाओं की खूबसूरती में यूरोपीय और एशियाई विशेषताओं का मेल देखने को मिलता है। इसी वजह से उन्हें इस सूची में पहला स्थान दिया गया है।
दूसरे नंबर पर वेनेजुएला है। यह देश अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपनी मजबूत पहचान के लिए जाना जाता है। यहां से कई सुंदरियों ने मिस यूनिवर्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिताब जीते हैं।
वहीं, भारत को तीसरा स्थान मिला है। Mytour ने भारत की सांस्कृतिक और जातीय विविधता को इसकी खास पहचान बताया है। भारत में अलग-अलग क्षेत्रों, भाषाओं और समुदायों के बीच शारीरिक बनावट, पहनावे और रहन-सहन में काफी विविधता देखने को मिलती है। पारंपरिक भारतीय परिधानों से लेकर आधुनिक फैशन तक, यहां खूबसूरती के कई अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं।
ये हैं दुनिया के 20 सबसे खूबसूरत महिलाओं वाले देश
- 1. रूस
- 2. वेनेजुएला
- 3. भारत
- 4. अर्जेंटीना
- 5. सर्बिया
- 6. स्वीडन
- 7. कोलंबिया
- 8. फ्रांस
- 9. इटली
- 10. नीदरलैंड
- 11. अमेरिका
- 12. डेनमार्क
- 13. ब्रिटेन
- 14. कनाडा
- 15. ऑस्ट्रेलिया
- 16. फिलीपींस
- 17. दक्षिण कोरिया
- 18. तुर्किये
- 19. ब्राजील
- 20. यूक्रेन
अमेरिका और ब्रिटेन को मिला कौन सा स्थान?
इस रैंकिंग में अमेरिका को 11वां स्थान मिला है। वहीं, डेनमार्क 12वें और ब्रिटेन 13वें नंबर पर है। कनाडा को 14वां, ऑस्ट्रेलिया को 15वां और फिलीपींस को 16वां स्थान दिया गया है।
दक्षिण कोरिया 17वें, तुर्किये 18वें और ब्राजील 19वें नंबर पर है। यूक्रेन इस सूची में 20वें स्थान पर है। इस तरह भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से ऊपर जगह बनाई है।
Mytour की वेबसाइट पर यह रैंकिंग 15 अक्टूबर 2026 को अपडेट की गई थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका स्थित रूसी दूतावास के आधिकारिक X अकाउंट से भी इसे शेयर किया गया।
क्या यह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की आधिकारिक रैंकिंग है?
इस सवाल का जवाब है- नहीं। Mytour की वेबसाइट पर इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए किसी वैज्ञानिक अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय सर्वे, प्रतिनिधि जनमत संग्रह या स्पष्ट अंक-आधारित पद्धति का विवरण नहीं दिया गया है।
इसलिए इसे दुनिया के सभी देशों की महिलाओं की खूबसूरती का प्रमाणित मूल्यांकन नहीं माना जा सकता। खूबसूरती व्यक्तिगत पसंद, सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक नजरिये पर निर्भर करती है।
अलग-अलग संस्थाओं और वेबसाइटों की ऐसी सूचियों में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, मई 2026 में World Population Review की एक दूसरी सूची में रूस को चौथा स्थान दिया गया था, जबकि कोलंबिया पहले नंबर पर था। इससे स्पष्ट है कि ऐसी रैंकिंग में कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है।
फिलहाल Mytour की इस सूची ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है। खासकर भारत को तीसरा स्थान मिलने और रूस के शीर्ष पर रहने की वजह से यह चर्चा में है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें